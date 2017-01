Con chip vi xử lý của Qualcomm được cho là mạnh nhất thế giới năm 2017 đã bất ngờ lộ diện thông số kỹ thuật. Cụ thể chip Snapdragon 835 sẽ được trang bị lõi Kryo 280 kèm vi xử lý đồ họa Adreno 540 trang bị modem thu phát song Snapdragin x16 LTE, hỗ trợ tự động lấy nét camera. Theo như nguồn tin cho thất chip xử lý Snapdragon 835 còn hỗ trợ trình chiếu 4K 10-bit, video 4K, OpenLG É, Vulkan, đồ họa DirectX 12.

Các chuyên gia cũng đánh giá chip Snapdragon 835 mạnh và nhanh hơn 25% so với thế hệ tiền nhiệm, hỗ trợ màu sắc nhiều hơn nhưng lại thiêu thị năng lượng chỉ bằng một nửa so với chip Snapdragon 801. Hãng Qualcomm cũng đã xác nhận con chip mới sẽ được sản xuất trên tiến trình 10nm hứa hẹn sẽ đem lại hiệu suất mạnh hơn 27% so với Snapdragon 820, nhưng có kích thước nhỏ và tiêu tốn ít năng lượng hơn.

Thông tin chính thức và chi tiết về con chip này sẽ được Qualcomm giới thiệu tại CES 2017.

Xuân Lâm