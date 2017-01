Tuy nhiên, gần 80% trong số 54 triệu người lao động tại Việt Nam không được đào tạo phù hợp và không có các kỹ năng cần thiết để tham gia vào nền kinh tế số. Trong khi đó, nhân lực cho ngành CNTT dự kiến ​​sẽ chỉ tăng khoảng 8% một năm, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng việc làm bình quân hàng năm là 47% trong 3 năm vừa qua. Việt Nam cũng được dự báo sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hơn 500.000 lao động trong lĩnh vực này vào năm 2020.

Với vai trò của mình, Cisco cam kết giúp nguồn nhân lực Việt Nam có được những kỹ năng cần thiết để có thể tận dụng cơ hội trong nền kinh tế số. Để đạt được mục tiêu này, Cisco đã hợp tác và khởi xướng nhiều sáng kiến đổi mới xã hội, không chỉ cải thiện hiệu quả và số lượng tham gia vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) mà còn kết nối những cá nhân có năng lực với các công việc phù hợp trong các ngành tại Việt Nam.

Cụ thể, là chương trình đào tạo hướng nghiệp và trang bị kỹ năng CNTT mang tên Cisco Networking Academy. Chương trình này không chỉ giúp SV có kiến thức về thiết kế, xây dựng và vận hành mạng, mà còn biết cách giải quyết vấn đề, có tư duy phản biện, làm việc hợp tác và theo nhóm – những kỹ năng có thể áp dụng trong việc học cao hơn và trong công việc. Học viện Mạng Cisco hợp tác với hơn 9.500 trường, tổ chức giáo dục để dạy các kỹ năng CNTTTT cho 1 triệu sinh viên mỗi năm tại hơn 170 quốc gia, qua đó mang đến các cơ hội kinh tế tốt hơn cho các cá nhân và xây dựng một mạng lưới các nhà đổi mới cho lực lượng lao động trong tương lai. Tại Việt Nam, Học viện Mạng Cisco hiện đang liên kết với 19 tổ chức giáo dục và đã có hơn 29.000 sinh viêntham gia vào chương trình đào tạo.

Một cuộc thi mang tên Cisco NetRiders sử dụng các công nghệ web của Cisco để tạo ra bài thi kỹ năng mạng tương tác giúp nâng cao việc học tập trên lớp, giúp kết nối sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, và thúc đẩy công tác giáo dục và đào tạo công nghệ hơn nữa. Đây sẽ là cơ hội lớn cho các sinh viên VN trau dồi những kỹ năng quý báu về CNTT và mạng thông qua hàng loạt các bài thi trực tuyến và các hoạt động thực hành mô phỏng cũng như gia tăng mức độ tiếp cận với các cơ hội việc làm và thực tập. Khoảng 15.000 sinh viên đến từ 20 quốc gia khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong đó có 200 sinh viên từ Việt Nam, đã tham gia vào cuộc thi NetRiders trong vòng 4 năm qua. Việc đăng ký cho cuộc thi NetRiders tiếp theo tại khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ bắt đầu vào tháng 5 năm 2017.

Và Find Yourself in the Future là chương trình truyền hình trực tiếp diễn ra hàng quý do Cisco tổ chức. Khách mời của chương trình là các chuyên gia trong ngành chia sẻ kiến thức về các công nghệ tiên tiến đang chuyển đổi các ngành công nghiệp và định hình thế giới hiện đại, việc làm trong tương lai và cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp. Hai tập tiếp theo sẽ được phát sóng trên nền tảng truyền hình nội bộ của Cisco vào ngày 1 tháng 3 và ngày 7 tháng 6 năm 2017.

Một điểm nhấn thú vị của sáng kiến này là những hội chợ việc làm ảo. Những hội chợ này giúp các sinh viên có hiểu biết sâu sắc về các môi trường làm việc, các chương trình sau đại học, cơ hội việc làm, và những ‘thuộc tính’ mà các nhà tuyển dụng hiện đang tìm kiếm. Hội chợ việc làm ảo tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 6 năm 2017.

Cuối cùng phải kể đến Women Rock-IT - chương trình truyền hình trực tiếp được phát sóng hàng quý quảng bá về những lợi ích khi làm việc trong ngành CNTT bằng cách nói về những loại hình công việc phụ nữ làm và công nghệ đóng vai trò quan trọng như thế nào trong sự thành công của họ. Khách mời là những người hiện đang làm các ngành nghề và các loại hình kinh doanh khác nhau, ở các giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp. Họ được chọn vì họ là các hình mẫu thực tế cho khán giả và đáp ứng đúng tiêu chí chương trình. Kể từ khi Women Rock-IT ra mắt lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2014, đã có 13.500 phụ nữ tham gia vào chương trình với trên 3.000 lượt tải về xem.

ĐTTD