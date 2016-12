Việc Cyanogen Inc. ngừng hoạt động đã được đồn đoán từ lâu khi tình hình kinh doanh của công ty này dần đi theo chiều hướng tiêu cực. Các hợp đồng với các đối tác như OnePlus, Micromax và ZUK hết hạn, đồng thời việc không thu hút được thêm các khách hàng mới đã đẩy công ty vào tình trạng khó khăn về tài chính.

Sản phẩm nổi tiếng nhất của Cyanogen Inc. là CyanogenMod – một hệ điều hành tùy biến từ nền tảng Android, có ưu điểm ở sự ổn định, khả năng tối ưu hệ thống và tiết kiệm điện năng hiệu quả. Phiên bản mới nhất là CyanogenMod 14.1 được tùy biến từ Android 7.1 Nougat.

Cyanogen Inc. cho biết họ sẽ cung cấp mã nguồn mở của CyanogenMod dành cho các lập trình viên để họ tự do phát triển các phiên bản mới, tuy nhiên nhiều người e ngại về sự thành công của dự án này, khi nó thiếu đi sự hỗ trợ từ đội ngũ kỹ sư nòng cốt của Cyanogen Inc.

Trúc Phong

Tham khảo: Neowin