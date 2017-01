So với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh mà Hội đồng quản trị đã thông qua hồi tháng 7/2016 là 65 tỷ đồng thì báo cáo tài chính đã cho thấy công ty hoàn thành vượt kế hoạch hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng quý 4 năm 2016 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 1.010 tỷ đồng, tăng 65 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng mức tăng trưởng 7%. ngoài ra, chi phí bán hàng cả quý hết gần 40 tỷ đồng, tăng 75% so với quý 4 năm 2015.

Tính lũy kế cả năm 2016, doanh thu của Digiworld đạt trên 3.800 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch doanh thu cả năm (3.951 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế cả năm thu về 67,44 tỷ đồng, nếu so với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh được thông qua hồi tháng 7/2016 là 65 tỷ đồng, thì công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch hơn 2 tỷ đồng.

ĐTTD