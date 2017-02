Theo đó, Saatchi Gallery và Huawei, hãng điện thoại thông minh thứ 3 thế giới, vừa công bố hợp tác tổ chức triển lãm ảnh “Từ chụp ảnh tự sướng đến tự thể hiện”. Triển lãm được chính thức khai mạc ngày 31 tháng 3 năm 2017 tại Luân Đôn. Đây là triển lãm đầu tiên trên thế giới khai thác quá trình lịch sử của Chụp ảnh tự sướng Seffie từ thời cổ xưa đến thời đương đại, thể hiện rõ nét những sáng tạo của cách thể hiện thường được cho là yếu đuối.

Từ trái sang phải: Rembrandt van Rijn Self-Portrait với Two Circles, Rafael Lozano-Hemmer This Year’s Midnight, Actor Benedict Cumberbatch phía sau U2 tại Lễ trao giải thưởng Academy lần thứ 86 tại Hollywood, California, Cindy Sherman Untitled Film Still #21.

Chương trình cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của chiếc điện thoại thông minh như một công cụ sáng tạo nghệ thuật và thể hiện bản thân thông qua 10 nhiếp ảnh gia trẻ tuổi người Anh với những tác phẩm nghệ thuật sử dụng điện thoại thông minh Camera kép được đồng chế tác bởi Leica.

Các tác phẩm của những nghệ sỹ trẻ giúp tái hiện tinh thần và niềm đam mê nghệ thuật được thể hiện bằng chiếc điện thoại thông minh đẳng cấp thế giới. Tại triển lãm này, các nghệ sỹ tập trung thể hiện xu hướng dịch chuyển từ ảnh tự sướng sang ảnh tự ghi chép những khoảnh khắc, những tư liệu xung quanh chúng ta như một hình thức tương phản của tự biểu hiện.

Triển lãm từ chụp ảnh tự sướng Selfie đến xu hướng tự thể hiện sẽ trưng bày những tác phẩm nghệ thuật nổi bật, trong đó nhiều tác phẩm thể hiện rõ tính năng tương tác cao và nội dung số của các nghệ sỹ nổi danh như Kutluğ Ataman, Christopher Baker, Juno Calypso, Tracey Emin, Van Gogh, Mohau Modisakeng, Rembrandt, Cindy Sherman, Gavin Turk and Velazquez.

Triển lãm cũng trưng bày những tác phẩm chụp ảnh tự sướng của những nhiếp ảnh gia tên tuổi, đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của thời đại kỹ thuật số - từ cái đẹp và sự cao quý đến những cái “điên”, cái “xấu” và “hết sức nguy hiểm”.

Quan hệ đối tác của Huawei và Saatchi Gallery là một minh chứng cho cam kết của hãng trong việc phát triển thương hiệu Huawei tại Anh cũng như thúc đẩy công tác sáng tạo nghệ thuật thông qua nhiếp ảnh ở khắp mọi nơi. Đây là sự kiện tiếp nối sự ra mắt của Huawei dòng P, tiên phong xu hướng điện thoại thông minh chụp ảnh chuyên nghiệp, đồng chế tác bởi thương hiệu máy ảnh nổi tiếng Leica.

Triển lãm được mở cửa từ ngày 31 tháng 3 đến 30 tháng 5 năm 2017 tại toàn bộ một tấng của Saatchi Gallery, Luân Đôn, Anh Quốc.

Song song với việc tổ chức triển lãm, Saatchi Gallery và Huawei đã cùng phối hợp trong việc mời các nhóm nghệ sỹ, nhiếp ảnh, và những người đam mê nghệ thuật trên khắp thế giới có cơ hội trưng bày những tác phẩm nghệ thuật tâm đắc của mình cho cộng đồng yêu nghệ thuật thế giới tại triển lãm Saatchi Gallery. Đây cũng là một phần của cuộc thi #SaatchiSelfie.

Các nghệ sỹ sẽ đánh giá những tác phẩm thông qua những tấm bảng điểm, và 10 người may mắn lọt vào danh sách của ban giám khảo sẽ nhận được chiếc điện thoại thông minh Huawei đời mới nhất. Và người đoạt giải nhất của cuộc thi sẽ được vinh danh tại buổi lễ khai mạc tại Luân Đôn ngày 30 tháng 3 năm 2017.

Cuộc thi được chính thức công bố ngày 23 tháng 1 và chi tiết được đăng tải trên http://www.saatchigallery.com/selfie