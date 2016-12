Đây là các giải pháp giúp người dùng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ luôn được bảo vệ trên Internet và đảm bảo sự an toàn cho tài chính, dữ liệu.

Kaspersky Anti-virus và KasperskyInternet Security luôn được Kaspersky Lab tăng cường cải tiến về tính năng nhằm giúp sản phẩm cập nhật trong thời gian thực. Và hơn hết là các tính năng bảo vệ hoạt động ngầm tốt hơn, trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất sử dụng của thiết bị mà không đòi hỏi tác vụ gì từ người dùng.

Phiên bản cải tiến mới của Kaspersky Internet Security 2017 còn được trang bị hai tính năng mới là Software Updater (tự động tìm những ứng dụng cần được cập nhật và khi có sự đồng ý của người dùng, chức năng này sẽ cài đặt phiên bản mới nhất từ trang web của nhà cung cấp) và Software Cleaner (thông báo cho người dùng khi bất kì chương trình nào được cài đặt mà người dùng không hề hay biết, hoặc làm chậm thiết bị, cung cấp thông tin không đầy đủ/ không chính xác về chức năng của ứng dụng, chạy trên chế độ nền, hiển thị banner và tin nhắn khi không được cho phép (quảng cáo), hoặc ứng dụng ít khi được sử dụng).

Ngoài ra, Kaspersky Lab cũng lần đầu tiên ra mắt giải pháp Kaspersky Total Security dànhcho cả gia đìnhtại Việt Nam. Đây là giải pháp giúpbảo vệ người dùng Windows, Mac và Android trước phần mềm độc hại, những trang web nguy hiểm, theo dõi trực tuyến, lừa đảo và đánh cắp tiền bạc.

Ví dụ như Safe Kid (cải tiến hơn so với Parental Control), cho phép cha mẹ thiết lập các thời gian biểu sử dụng thiết bị, vùng GPS an toàn cho con trẻ, cảnh báo các hoạt động đáng ngờ và tóm tắt lịch sử tìm kiếm và chia sẻ của các bạn nhỏ. Password Management hỗ trợ người dùng lưu trữ tất cả các mật khẩu của các tài khoản quan trọng vào một nơi an toàn và người dùng chỉ cần nhớ một mật khẩu chính để có thể truy cập và sử dụng tất cả hồ sơ mật khẩu và tài khoản của mình từ máy tính Window, MAC và thiết bị Android.

Kaspersky Internet Security và Kaspersky Total Security cũng đồng thời được cải tiến với công nghệ tiên tiến như bảo vệ đa tầng cho giao dịch tài chính (với Safe Money), ngăn chặn cài đặt ứng dụng không mong muốn (với Application Manager – một phần trong chức năng Change Control trước đây) và chặn quảng cáo trong trình duyệt (với Anti-Banner).

Chi tiết về sản phẩm có trên www.kaspersky.vn và sản phẩm đóng gói dạng hộp bao gồm CD, thẻ cào bản quyền sẽ chính thức bán hàng từ 15/02/2017 tại các cửa hàng trên toàn quốc.

Bạn có biết? - Các sản phẩm của Kaspersky cũng có mặt tại chuỗi cửa hàng của TGDĐ và FPT Shop. - Từ 21/12/2016 đến 21/01/2017, Nhà phân phối Nam Trường Sơn thực hiện chương trình khuyến mãi “Kaspersky – Kết nối an toàn, quà vui ngày tết” với những giải thưởng hấp dẫn gồm: 3 chuyến đi du lịch Malaysia cho 2 người, 10 đồng hồ thông minh Sumsung Gear Fit 2, 100 thẻ cào trị giá 500,000 và 600,000 bao lì xì đón tết.

