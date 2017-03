Sự nhất quán và chất lượng đã chứng minh rằng Kaspersky Lab hoàn toàn đem đến sự bảo vệ an ninh mạng tốt nhất. Vinh dự này tiếp tục được ghi nhận ở TOP 3 năm thứ 4 liên tiếp với tỷ lệ phần trăm cao nhất (90%) trong 3 vị trí đầu tiên của các cuộc nghiên cứu kiểm tra độc lập so với các nhà cung cấp khác, tăng hơn 8% so với năm 2015.

Quá trình kiểm tra nghiêm ngặt và những bài kiểm tra minh bạch, rõ ràng như bài kiểm tra AV-Test, AV-Comparatives thống lĩnh các bảng xếp hạng cũng được thực hiện tại các phòng thí nghiệm uy tín như SElabs và VirusBulletin. Các phòng thí nghiệm này đều được đánh giá cao cho sự minh bạch trong các bài kiểm tra và nắm giữ vị trí quan trọng trong ngành an ninh mạng.

Năm 2016, Kaspersky Lab cũng đã tham gia vào 78 bài kiểm tra độc lập, phân tích khả năng bảo vệ người dùng chống lại Ransomware, lỗ hổng, các mã độc tài chính, tấn công APTs, lừa đảo… Và các sản phẩm của công ty đều được xếp vào top 3 trong 70 bài kiểm tra. Ấn tượng hơn, công ty cũng giữ vị trí đầu trong 55 bài kiểm tra, cách đối thủ gần nhất là 35 bài.

Chia sẻ về vinh dự này, ông Timur Biyachuev, giám đốc bộ phận nghiên cứu chống phần mềm độc hại của Kaspersky Lab cho biết: “Bước qua năm thứ 20 với tư cách là một nhà cung cấp sản phẩm và các dịch vụ an ninh mạng toàn cầu, việc đứng đầu trong bảng xếp hạng TOP3 đã minh chứng cho khả năng và sức mạnh của các giải pháp của chúng tôi. Nó cũng tiếp tục thực thi những cam kết của chúng tôi trong việc mang đến cho tất cả các khách hàng từ những người dùng cá nhân đến các công ty đa quốc gia sự bảo vệ đáng tin cậy nhất. Cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi nhằm giải quyết các mối đe dọa hiện nay và trong tương lai là liên tục cung cấp sự bảo vệ toàn diện nhất. Bằng cách pha trộn sự thông minh của con người và công nghệ, phương pháp được gọi là HuMachine, sản phẩm của chúng tôi đã được chứng minh là có thể bảo vệ người dùng trong tất cả lĩnh vực của đời sống kỹ thuật số của họ.”

ĐTTD