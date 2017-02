Đây là cuộc tranh tài về ý tưởng kinh doanh mang tầm cỡ quốc tế nhằm tìm kiếm những giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả và sáng tạo cho thành phố thông minh. Theo đó, bắt đầu từ ngày 13/02/2017 đến 12/05/2017, sinh viên thuộc tất cả các khối ngành, cũng như học viên cao học và thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ khắp nơi trên thế giới đều có thể đăng ký tham gia vào cuộc thi tại website Go Green in the City.

Theo thể lệ, mỗi đội tham gia sẽ gồm hai thành viên, với ít nhất một thành viên là nữ. Các đội thi sẽ nộp đề tài nghiên cứu thể hiện được ý tưởng của mình về các giải pháp quản lý năng lượng một cách sáng tạo, tiết kiệm và bền vững cho thành phố với 300 từ bằng tiếng Anh.

Ở mùa thi 2016, đội thi đến từ ĐH KH Ứng dụng Aachen – Đức đã xuất sắc giành chiến thắng với đề tài Tháp Gió tự nhiên. Trước đó, ở mùa thi năm 2014, hai sinh viên nữ của ĐH Ngoại thương TP HCM là Đặng Huỳnh Mai Anh và Nguyễn Thị Thùy Dương đã giành giải 3 toàn cầu với ý tưởng về “Ngân hàng Năng lượng”. Tại vòng chung kết quốc gia năm năm 2016, 2 sinh viên đến từ trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) là Huỳnh Minh Trang và Nguyễn Công Đức đã giành giải nhất và đại diện cho Việt Nam tham dự vòng Chung kết Khu vực Đông Á.

Suốt 6 năm qua, chủ đề quản lý năng lượng tại các thành phố thông minh đã nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ đông đảo sinh viên trên toàn thế giới. Cuộc thi năm 2016 đã thu hút hơn 15 ngàn sinh viên đến từ 170 quốc gia trên thế giới tham dự, trong đó có 60% là nữ.

Ở vòng thi cấp quốc gia, 10 đội xuất sắc nhất từ vòng sơ tuyển sẽ được đánh giá kỹ lưỡng và chọn ra 5 đội tham gia vòng chung kết toàn quốc gia sẽ được tổ chức tại văn phòng công ty Schneider Electric Việt Nam (Tp HCM) vào ngày 09 tháng 6 tới. Ba đội đạt thứ hạng cao nhất của vòng Chung kết toàn quốc sẽ được trao các giải thưởng:

01 giải Nhất: 20 triệu đồng cùng tấm vé tham dự vòng chung kết khu vực Đông Á vào cuối tháng 6, cơ hội thực tập tại Schneider Electric Việt Nam.

01 giải Nhì: 10 triệu đồng và cơ hội thực tập tại Schneider Electric Việt Nam.

01 giải Ba: 5 triệu đồng và cơ hội thực tập tại Schneider Electric Việt Nam.

5 đội lọt vào vòng chung kết cấp Quốc gia sẽ có cơ hội làm việc với các chuyên gia của Schneider Electric để tiếp tục phát triển ý tưởng và thực hiện phần thuyết trình của mình.

12 đội sẽ được lựa chọn tham gia vòng chung kết toàn cầu được tổ chức tại Paris (Pháp) vào tháng 10/2017. Đội vô địch toàn cầu sẽ được Schneider Electric tài trợ chuyến du lịch vòng quanh thế giới theo phong cách VIP (đến tham quan các văn phòng làm việc của Schneider Electric tại hai nước tùy chọn trên thế giới, giao lưu với các nhân viên và quản lý cấp cao cùng cơ hội việc làm tại công ty Schneider Electric tại quốc gia của mình).

