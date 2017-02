Có thể bạn muốn biết? Chương trình “The Rainbow” do công ty LTH Media của đạo diễn – nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải tổ chức. Đây là chương trình âm nhạc dự kiến sẽ được tổ chức định kỳ mỗi tháng một show nhằm phụ vụ nhu cầu thưởng thức những tác phẩm âm nhạc đầy tính nghệ thuật của Việt Nam và thế giới của những người yêu nhạc trong nước cũng như khách du lịch quốc tế. Mặc dù chi phí đầu tư là con số “khủng” nhưng đêm hòa nhạc đầu tiên sẽ được tổ chức dưới hình thức vé tặng. Danh sách các bài hát được trình diễn bao gồm: Asturias, The Godfather, Ave Maria, La Maritza, Autumn Leaves, Trống Cơm, A Mother’s Parayer, Walking In The Air, Comme Toi, Viens M’embrasser, Czardas, When The Love Falls, Besame Mucho, Tình Ca, Somewhere Over The Rainbow, L’Italiano, Medley Marina – Tico Tico – Saigon Đẹp Lắm. Chương trình “The Rainbow” lần thứ 2 dự kiến sẽ được diễn ra vào tối ngày 8/3/2017 cũng tại Nhà hát Thành phố.