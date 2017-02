Cơn sốt game Pokemon Go đã gần như giảm nhiệt tại một số quốc gia trên thế giới. Theo thống kê mới nhất thì sau hơn 100 ngày phát hành thì Pokemon Go đã thu được khoảng 800 triệu USD trên toàn cầu cho hãng Niantic. Hiện tại người chơi đã giảm sút đi khá nhiều so với thời điểm mới phát hành, hãng Niantic đã chuẩn bị tung ra một bản cập nhật mới cho tựa game này. Dự kiến cuối tuần này bản cập nhật sẽ được phát hành.

Trong bản cập nhật sẽ có 80 nhân vật mới, không giống như luật chơi các phiên bản trước. Người dùng chỉ cần săn Pokemon mới chứ không phải bắt buộc ấp trứng để nở ra Pokemon mới. Ngoài những Pokemon mới, trong bản cập nhật này còn có một số dạng tiến hóa mới, 2 loại berry mới bao gồm nanab và pinap. Đây là bẩn cập nhật lớn nhất của Pokemo Go từ khi ra mắt vào năm ngoái.

Xuân Lâm