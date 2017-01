Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình củng cố cam kết của Viễn Thông A trong hành trình mang lại những lợi ích công nghệ thiết thực kèm dịch vụ chất lượng cao đến khách hàng.

Viễn Thông A là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ hàng công nghệ và luôn tiên phong với nhiều hoạt động mới mẻ, giúp khách hàng có được những trải nghiệm tốt nhất. Sau 20 năm hình thành và phát triển, Viễn Thông A đã xây dựng được hệ thống 250 trung tâm siêu thị và trung tâm bảo hành trên toàn quốc.

Theo cam kết của thỏa thuận hợp tác này, Viễn Thông A sẽ triển khai công nghệ của Microsoft đồng bộ từ hạ tầng đến ứng dụng, bao gồm Windows Server, Microsoft Exchange, Windows 10 và Microsoft Office. Việc triển khai đồng bộ công nghệ này sẽ giúp Viễn Thông A tiết kiệm chi phí, thời gian, nâng cao được chất lượng dịch vụ, gia tăng tính chuyên nghiệp cũng như đảm bảo sự ổn định và năng lực bảo mật.

"Ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh là việc tối quan trọng đối với doanh nghiệp, đặc biệt trong thời đại công nghệ bùng nổ như hiện nay. Hợp tác này sẽ là cơ hội để hai bên đồng hành triển khai và mang lại những dịch vụ và giải pháp hiện đại mà đảm bảo yếu tố an toàn an ninh ở cấp cao nhất" - Ông Vũ Minh Trí - Tổng Giám Đốc Microsoft Việt Nam chia sẻ.

Đại diện phía Công ty Viễn Thông A, ông Huỳnh Việt Thương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viễn Thông A nhấn mạnh: "Trong suốt 20 năm vận hành, Viễn Thông A đã luôn là một trong những nhà bán lẻ xuất sắc. Có hệ thống bán lẻ và chăm sóc khách hàng trải khắp toàn quốc, Viễn Thông A hiểu rằng cần phải triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả kinh doanh, chăm sóc khách hàng bằng những dịch vụ tối ưu, an toàn. Do sản phẩm cũng như giải pháp của Microsoft phù hợp hoàn toàn với các yêu cầu kể trên, Viễn Thông A quyết tâm đi cùng Microsoft để xây dựng một hệ thống CNTT hiện đại, đáp ứng mục tiêu trên để đem lại những dịch vụ khác biệt, hiện đại, an toàn nhất cho khách hàng".

Là đơn vị triển khai áp dụng công nghệ Microsoft vào trong quản lý và bán hàng của Viễn Thông A, ông Phạm Văn Trung phát biểu: "Vai trò của CMC SI Sài Gòn không những nỗ lực cung cấp về mặt giải pháp tổng thể, mà còn tư vấn giải pháp tối ưu cho khách hàng, chi tiết từ việc lập kế hoạch, mục tiêu cụ thể và chia ra mức độ ưu tiên để đầu tư ngân sách cho từng năm và phân bổ ngân sách cho phù hợp, hoàn toàn có thể tận dụng và phát huy được nền tảng CNTT sẵn có. Với thỏa thuận này, Viễn Thông A sẽ luôn được sử dụng sản phẩm với công nghệ mới nhất và tiết kiệm nhất. Theo đó, doanh nghiệp không chỉ đơn thuần mua bản quyền giải pháp Microsoft mà còn được CMC hỗ trợ cung cấp về mặt giải pháp tổng thể và tư vấn giải pháp tối ưu cho khách hàng. Ngoài ra, Viễn Thông A được đào tạo để khai thác tối ưu sản phẩm của Microsoft phục vụ cho như cầu của họ."

ĐTTD