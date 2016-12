Ngay từ ngày đầu thành lập, VTC Intecom đã triển khai điện toán đám mây song song với các giải pháp CNTT truyền thống, đồng thời tự xây dựng và triển khai các ứng dụng đám mây. Việc tự nghiên cứu và triển khai giải pháp đám mây giúp VTC Intecom tối ưu được về vận hành, chi phí, nhân sự,... đặc biệt là khi triển khai dịch vụ nội địa. Tuy nhiên, VTC Intecom vẫn gặp thách thức khi mở rộng thị trường ra nước ngoài, cụ thể là lựa chọn Trung tâm cơ sở dữ liệu, thuê bao đường truyền khi lắp đặt hạ tầng máy chủ và chi phí nhân sự đắt đỏ để lắp đặt, vận hành cho thị trường ngoài nước.

Để xử lý được bài toán về chi phí khi triển khai các dịch vụ tại nước ngoài, VTC Intecom lựa chọn sử dụng nền tảng Microsoft Azure. Ưu điểm của Microsoft Azure nằm ở sự tùy biến hết sức linh hoạt và dễ dàng để có thể tăng hoặc giảm dịch vụ theo nhu cầu thực tế cao điểm và thấp điểm. Thêm vào đó, Azure còn đạt những tiêu chí về bảo mật cấp doanh nghiệp toàn cầu. Các chứng nhận ISO/ IEC 27001: 2005 (tiêu chuẩn an ninh thông tin quốc tế) xác thực rằng Microsoft đã thực hiện kiểm soát an ninh thông tin theo quy chuẩn quốc tế, bao gồm hướng dẫn và nguyên tắc chung để bắt đầu, thực hiện, duy trì và cải thiện quản lý an ninh thông tin trong một tổ chức.

“Tuy chỉ mới triển khai ở giai đoạn một, nhưng VTC Intecom đã có thể nhìn nhận được những cơ hội lâu dài trong kỹ nguyên kỹ thuật số và đón đầu cuộc cách mạng Công nghệ lần thứ Tư. Nắm bắt đám mây để có được lợi thế thực sự về hiệu quả chi phí và vận hành, đưa ra được những dịch vụ thực sự chất lượng và an toàn là điều mà VTC Intecom hướng tới”, Ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó giám đốc công ty VTC Công nghệ và Nội dung số - chia sẻ.

ĐTTD