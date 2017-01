Là một nhiếp ảnh gia kỳ cựu, với yêu cầu công việc phải di chuyển, khám phá khắp mọi nơi, Phong Leica phải thường “thủ sẵn” trong người một số vật dụng không thế thiếu để luôn sẵn sàng cho những pô chụp, hay những khoảnh khắc tuyệt vời.

1. Ổ cứng WD My Passport Wireless Pro 3TB: Với một nhiếp ảnh gia, chiếc ổ cứng di động luôn là trợ thủ đắc lực mọi lúc mọi nơi. Một bản nâng cấp từ chiếc My Passport với khả năng kết nối trực tiếp với máy tính qua Wifi mà tốc độ truyền tải không hề thua kém, thời gian pin sử dụng được cải thiện đáng kể - WD My Passport Wireless Pro, chính là sản phẩm Phong Leica “tậu” cho mình gần đây nhằm “F5” toàn bộ quá trình lưu trữ và bảo vệ các tấm hình trong chuyến đi một cách an toàn, bảo mật và hiệu quả nhất.

2. Máy ảnh Leica M240: Tất nhiên, là một thành viên “gạo cội” của CLB Leica Việt Nam thì không thế thiếu một chiếc máy ảnh Leica trong túi của Phong rồi.

3. Máy tính bảng iPad Mini: Công cụ hữu hiệu để kiểm tra email, công việc hàng ngày và cập nhật tin tức mọi lúc mọi nơi.

4. Máy quay Action Cam Hero 4: Chiếc máy quay nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ giúp Phong luôn ghi lại mọi khoảnh khắc trên từng cung đường.

5. Máy ảnh Olympus EM5 Mark II: Một sự lựa chọn thay thế, hỗ trợ cho chiếc máy Leica của anh Phong với thiết kế sang trọng và hiện đại.

ĐTTD