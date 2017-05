Hãng Xiaomi mới đây đã ra mắt mẫu smartphone Mi 5C tại quê nhà, đây là sản phẩm đầu tiên của hãng sử dụng chip vi xử lý do chính Xiaomi sản xuất. Cụ thể Mi 5C được trang bị con chip Surge S1 SoC tầm trung. Con chip này được các chuyên gia đánh giá hiệu xuất khá thấp khi so sánh với các sản phẩm cùng phân khúc đến từ các nhà sản xuất chip vi xử lý khác như Samsung,Qualcomm,Huawei. Do vậy, Xiaomi đang tiếp tục nghiên cứu và chế tạo chip vi xử lý di đông thế hệ tiếp theo có tên gọi Surge S2 có thể sẽ được trang bị cho các sản phẩm cao cấp.

Trước đó, nguồn tin cho biết hãng sẽ sản xuất con chip cao cấp trên quy trình 10nm nhưng có thể thông tin này không chính xác. Có thể con chip Surge 2 sẽ được sản xuất trên quy trình 16nm của TSMC với kiến trúc 8 nhân như thế hệ S1. Thế hệ Surge S1 cũng có 8 nhân nhưng được xây dựng trên quy trình 28nm. Hãng Xiaomi cũng không muốn nhảy vượt bậc khi bắt đầu tự tay sản xuất chip vi xử lý trên tiến trình 10nm vì chi phí sản xuất sẽ cao hơn tiến trình 16nm. Hi vọng trong cuối năm nay hãng sẽ tung ra thị trường những mẫu smartphone được trang bị chip vi xử lý thế hệ S2.

Xuân Lâm

Theo Neowin