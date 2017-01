Cụ thể, các sản phẩm của LG đã được vinh danh bởi hàng loạt các website công nghệ nổi tiếng như Better Homes and Gardens, Men's Health, The Verge và Reviewed.com, cộng thêm 21 giải thưởng CES Innovation Awards được trang tặng bởi Hiệp hội Tiêu dùng Công nghệ (Consumer Technology Association) cho các sản phẩm thuộc các mảng thiết bị gia dụng, giải trí gia đình và thiết bị di động.

Đại diện LG giới thiệu dòng sản phẩm TV OLED SIGNATURE W-series

Nói về thành tích đạt được, ông William Cho, Chủ tịch kiêm CEO của LG Electronics, cho biết: “Chúng tôi đã nỗ lực không ngừng để chứng minh những giá trị tốt nhất của mình cho khách tham quan và giới truyền thông quốc tế. Từ những mẫu TV có độ mỏng không tưởng đến những mẫu tủ lạnh và thiết bị âm thanh được thiết kế mới, đội ngũ của LG Electronics đã tạo ra thử thách tuyệt vời cho bản thân và thiết lập nên những tiêu chuẩn công nghiệp mới cho năm nay”.

Tủ lạnh thông minh LG Smart InstaView

Một trong những sản phẩm gây ấn tượng nhất của LG tại CES 2017 là dòng sản phẩm TV OLED SIGNATURE W-series với 10 mẫu TV sở hữu ngôn ngữ thiết kế Picture-on-Wall siêu mỏng, đi kèm công nghệ âm thanh vòm ảo Dolby Atmos mới nhất cùng tính năng Active HDR giúp ưu hóa độ sáng và độ tương phản, từ đó tái hiện chi tiết tốt hơn ở các khung hình tối. Một sản phẩm khác cũng thu hút được nhiều sự chú ý là tủ lạnh thông minh LG Smart InstaView với một màn hình cảm ứng 29 inch, có khả năng tự động trở nên trong suốt khi người dùng gõ hai lần vào tủ, cho phép họ có thể nhìn rõ lượng thực phẩm bên trong mà không cần mở tủ ra. Thêm vào đó, chiếc tủ lạnh này còn được trang bị hệ điều hành webOS, trợ lý ảo Amazon Alexa và hỗ trợ kết nối internet thông qua Wi-Fi.

Để biết thêm các sản phẩm LG được vinh danh tại CES 2017, vui lòng truy cập địa chỉ: http://ces2017.lgnewsroom.com/

Trúc Phong