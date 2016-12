Dù có nhiều kiểu dáng thiết kế, mức giá và thương hiệu khác nhau nhưng về cơ bản một thiết bị máy hút mùi sẽ có cấu hình gồm một phễu bắt mùi, khói; hệ thống đóng mở và tùy chỉnh tốc độ hút; các bộ lọc than hoạt tính; và một khay chứa bụi bẩn và các chất dầu mỡ hút được. Do cần thay thế than hoạt tính và vệ sinh thiết bị định kỳ nên nhìn chung các bộ phận đều có thể tháo lắp một cách dễ dàng.

Một số máy hút mùi cao cấp sử dụng các hệ thống cảm biến giúp ổn định nhiệt độ xung quanh, và còn tích hợp các tính năng như bổ sung lượng oxy, hẹn giờ…

Trên thị trường hiện này có 3 loại máy hút mùi phổ biến là loại âm tủ, độc lập và và dạng đảo ngược Loại âm tủ chính là những máy hút truyền thống thích hợp với những gian bếp đã có sẵn tủ kệ bếp. Loại độc lập đi kèm với những ống hút khói, trong khi máy hút mùi dạng đảo chỉ thường dành cho những nhà bếp sang trọng trong các nhà hàng hay căn hộ cấp.

Về cách thức hoạt động, máy hút mùi lại được chia làm 2 loại xả mùi ra ngoài trời thông qua đường ống dẫn hoặc khử mùi trực tiếp. Những phòng bếp chật hẹp nên sử dụng các dòng máy khử trực tiếp, máy sẽ hút không khí vào và khử sạch bằng than hoạt tính sau đó trả lại không khí sạch vào phòng.

Mức giá của những sản phẩm máy hút mùi lại có sự chênh lệch rất lớn, từ những loại bình dân dành cho các căn bếp nhỏ có giá một vài triệu cho đến những loại máy công suất lớn, có thiết kế sang trọng có giá lên đến hơn chục triệu đồng. Một số thương hiệu máy hút mùi nổi tiếng với chất lượng tốt và được nhiều khách hàng lựa chọn hiện nay có thể kể đến như Ariston, Bosch, Electrolux, Fagor, Teka, Faber hay Napoliz.

Trúc Phong

Tổng hợp