Theo lời quảng cáo của các nhà sản xuất, tủ lạnh cấp đông mềm sử dụng công nghệ làm lạnh hoàn toàn mới so với công nghệ trên những mẫu tủ lạnh truyền thống (tạm gọi là làm đông cứng). Quá trình làm lạnh của tủ lạnh truyền thống hoạt động theo nguyên lý thổi hơi lạnh trực tiếp vào thực phẩm và khiến thực phẩm lạnh dần từ bên ngoài vào trong. Với phương pháp này, nhiệt độ của tủ lạnh cần được duy trì liên tục ở mức rất thấp (khoảng -18 độ C), do vậy sẽ khiến cho các liên kết tế bào bị phá vỡ (do nhiệt độ chênh lệch giữa các tế bào) và khiến hàm lượng chất dinh dưỡng trong thực phẩm bị suy giảm.

Với công nghệ “cấp đông mềm”, thực phẩm được làm lạnh cùng lúc cả bên ngoài lẫn bên trong ở nhiệt độ -7 độ C, nhờ đó liên kết tế bào vẫn được duy trì, từ đó đảm bảo thành phần dinh dưỡng và thực phẩm có thể sẵn sàng được sử dụng khi vừa lấy ra khỏi tủ mà không cần phải rã đông. Điều này cho phép người dùng chế biến những món ăn ngon miệng, bổ dưỡng và quá trình nấu ăn cũng diễn ra nhanh chóng hơn.

Video giới thiệu công nghệ cấp đông mềm trên tủ lạnh Mitsubishi

Tuy nhiên, tủ lạnh cấp đông mềm cũng có những hạn chế. Đầu tiên, nhiệt độ lưu trữ trong ngăn cấp đông mềm chỉ là -7 độ C, cao hơn khá nhiều so với nhiệt độ phổ biến -18 độ C của tủ lạnh truyền thống. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thực phẩm được lưu trữ tốt nhất ở nhiệt độ -10 độ C bởi nhiệt độ này mới đủ khiến các vi khuẩn bị ức chế không thể hoạt động ở nhiệt độ đó. Vì vậy tủ lạnh cấp đông mềm đương nhiên chưa đủ để có thể lưu trữ thực phẩm thời gian dài.

Thêm nữa, hiện nay công nghệ cấp đông mềm mới chỉ phổ biến ở những dòng tủ lạnh cao cấp của Mitsubishi và Panasonic. Các sản phẩm này có mức giá hàng chục cho tới cả trăm triệu đồng, do vậy không dễ dàng để những người dùng bình dân có thể tiếp cận.

Trúc Phong

Tổng hợp