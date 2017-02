Về cơ bản, máy ép trái cây tốc độ thấp là loại máy ép có nhiều ưu điểm, rất phù hợp để những chị em nội trợ trang bị cho gia đình của mình.

1. Độ ồn thấp



Ưu điểm đầu tiên của máy ép trái cây tốc độ thấp là nó sản sinh ra ít tiếng ồn hơn so với các loại máy ép khác do tốc độ quay của trục vít được duy trì ở mức độ chậm. Điều này cho phép chị em có thể tiến hành công việc ép trái cây bất kỳ lúc nào, ngay cả khi các thành viên khác trong gia đình còn đang ngủ, nghỉ ngơi hay khi trẻ nhỏ đang học bài.



2. Ép được nhiều nước hơn



Lượng nước ép do máy ép trái cây tốc độ thấp tạo ra thường cao hơn khoảng 1,5 lần so với các loại máy ép thông thường, giúp chị em tiết kiệm được chi phí mua nguyên liệu ép. Ngoài ra, máy có thể ép được các loại nguyên liệu ít nước như cà rốt hay các loại rau, đây là điều mà các loại máy ép khác còn hạn chế.



3. Giữ được hương vị tự nhiên và chất dinh dưỡng



Hệ quả của việc ép được nhiều nước hơn là việc bạn sẽ thuc được nhiều chất dinh dưỡng hơn trong hoa quả và các loại rau, đồng thời hương vị của nước ép cũng sẽ không bị nhạt như khi sử dụng các loại máy ép thông thường.



4. Khả năng hoạt động liên tục



Do không cần sử dụng công suất lớn nên máy ép tốc độ chậm sẽ không xảy ra tình trạng nóng và bị quá tải khi hoạt động lâu, do đó chị em hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này liên tục trong một khoảng thời gian dài (có thể lên đến 30 phút) để làm nước ép cho nhiều thành viên trong gia đình.



5. Dễ dàng vệ sinh



Máy ép tốc độ chậm có cấu tạo đơn giản, các chi tiết có thể dễ dàng tháo rời để vệ sinh. Một số mẫu máy mới còn có thêm tính năng vệ sinh tự động, cho phép các chị em vệ sinh máy nhanh chóng và dễ dàng.

Trúc Phong

Tổng hợp