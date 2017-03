Công nghệ 3D đã biến mất

Công nghệ biến đổi không ngừng và có thể biến mất nếu trở nên lạc hậu. TV 3D là một điều tương tự.

Năm 2016, người ta đã không còn nhắc đến TV 3D nữa. Liệu công nghệ 3D đình đám một thời đã thất sủng và hoàn toàn biến mất trên những chiếc TV hiện đại? Khi mà người mua chẳng còn nồng nhiệt với công nghệ 3D nữa và các nhà sản xuất thì còn có quá nhiều công nghệ khác để theo đuổi. Thực tế thì, năm 2015, người ta đã dự báo về sự “ra đi” của công nghệ 3D. Nhưng đến năm 2016, những chiếc TV công nghệ 3D mới thực sự chìm vào quên lãng. Trên thế giới (và cả ở Việt Nam) công nghệ 3D không còn được sử dụng ở hầu hết những chiếc TV đang bán trên thị trường. Từ vị thế là một công nghệ được nhắc đến ở những dòng TV cao cấp và có mặt trên tất cả các kệ hàng khoảng 3 năm về trước, 3D giờ chỉ còn là tính năng phụ được trang bị trên một số dòng TV ít ỏi. Điều gì khiến cho công nghệ này sớm biến mất sau một thời gian ngắn ngủi? Nhiều người cho rằng, sau tất cả những háo hức ban đầu mà 3D mang lại, công nghệ 3D còn nhiều bất tiện khi kèm theo nhiều phụ kiện và không phù hợp với nhiều người. Thêm đó, điều đáng kể là đầu tư vào 3D tốn kém bởi những chiếc TV 3D sở hữu màn hình lớn, độ nét cao lại rất đắt đỏ. Và những nội dung 3D cũng chỉ có thể “đếm trên đầu ngón tay”.

Trình chiếu 3D cùng những chiếc kính xem chuyên dụng sẽ chỉ xuất hiện trên những dòng TV đắt tiền của một số thương hiệu. LG vẫn còn trang bị tính năng này và cặp kính xem chuyên dụng cho một số dòng TV cao cấp nhất, chẳng hạn như chiếc TV OLED E6. Trong khi đó, Sony thậm chí còn chẳng trang bị tính năng này cho những chiếc TV của mình.

TV hoàn hảo

Không có công nghệ đột phá, nhưng những chiếc TV đang trở nên hoàn hảo hơn và không đơn thuần chỉ là một chiếc TV nữa. Thiết kế TV cũng ngày càng đẹp hơn. Các nhà sản xuất thừa hiểu, khi người dùng đã có thể xem truyền hình trên nhiều thiết bị khác nhau thì TV không chỉ để xem truyền hình nữa mà được lựa chọn như một thứ đồ công nghệ khẳng định đẳng cấp và cá tính của gia chủ. Và những chiếc TV màn hình mỏng cũng như siêu mỏng ra đời. Cuộc đua về độ mỏng của những chiếc TV tiếp tục diễn ra.

Chiếc màn hình LED mỏng 4.9mm của Sony Bravia gây sốc hồi năm ngoái thì đến năm nay ngậm ngùi nhường chỗ cho thế hệ Signature mới của LG. Chiếc TV cao cấp nhất của LG trong năm nay sử dụng công nghệ màn hình OLED sở hữu thiết kế Picture-on-Glass tối giản, độc đáo với màn hình siêu mỏng chỉ 2.57mm, mặt lưng sau bằng kính trong suốt và dàn loa hướng trước. Nhưng không chỉ có OLED mới có thể siêu mỏng. Màn hình LED với công nghệ lượng tử (Quantum dot) tiếp tục được Samsung sử dụng như một giải pháp để cải thiện độ mỏng và khả năng hiển thị của màn hình với một mức giá không đắt đỏ như OLED. Công nghệ lượng tử Quantum dot tiếp tục được Samsung coi như một “vũ khí tối thượng” với loạt TV màn hình cong, không viền, siêu mỏng và HDR trong năm 2016. Thiết kế của Samsung TV đẹp hơn từ mọi góc độ. Chẳng hạn như mẫu cao cấp nhất KS9500 sở hữu thiết kế 360 độ với mặt sau TV đẹp như mặt trước. Samsung thậm chí còn giấu cả từng con ốc để TV trở nên đẹp hơn.

Xu hướng này cũng khiến một nhà sản xuất bảo thủ như Panasonic phải thay đổi. Hãng điện tử Nhật đã phải xem các dòng sản phẩm mới như một tác phẩm nghệ thuật thông qua sự hợp tác với các nhà thiết kế trong dự án mới. Và sự lột xác trong thiết kế bộ khung viền, chất liệu, với thiết kế freestyle ở dòng DXW804 series đã giúp mẫu TV này trở thành chiếc TV “tất cả trong 1”. Ngoài ra, các mẫu TV Panasonic 2016 cũng tạo thêm được điểm nhấn với Viera DX802 sử dụng khung viền nhôm bóng láng "độc đáo" đi kèm với một loa thanh riêng biệt. Giữ lấy TV là một hình thang đứng đặc trưng cho thiết kế mà Panasonic gọi là freestyle. Trong khi đó, loa thanh của TV (được biết đến với tên gọi 12 dải loa hình lăng trụ bao gồm 2 loa Tweeter, 4 loa squawker tầm trung và 6 loa trầm. Người dùng có thể gắn DX802 lên tường, sử dụng khung treo tường tiêu chuẩn VESA. Các loa thanh đi kèm cũng có các lỗ khóa để treo tường.

Một thay đổi khác mà không nhiều người để ý đến là hệ thống âm thanh trên những chiếc TV ngày nay đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Kích cỡ lớn đòi hỏi những chiếc UHDTV phải có một hệ thống âm thanh mạnh mẽ và đủ tốt để người dùng thưởng thức và thiết kế loa mặt trước của TV trở nên “lỗi thời”. Cùng với xu hướng màn hình mỏng, tất cả hệ thống âm thanh, các kết nối và bảng điều khiển đều được tích hợp vào chân đế của TV. Ưu điểm tuyệt vời của hệ thống loa bên dưới chính là khả năng phát âm thanh tốt, vọng âm sâu không bị “vướng” nhiều vật cản. Không chỉ thế, sử dụng loa ở phía dưới sẽ tiết kiệm không gian thiết kế của TV. Hệ thống tích hợp loa soundbar ở chân đế với sự kết hợp của các thương hiệu chuyên về âm thanh đang được nhiều nhà sản xuất ưa chuộng. Chẳng hạn như mẫu LG G6. Hệ thống loa trang bị ở G6 được thiết kế bởi Harman Kardon để có tính năng như một dàn loa Soundbar thực thụ mà vẫn có thể dùng khi treo TV trên tường hay để trên bàn đều không phải tháo đế ra.

TV 4K đã... khác xưa

Không còn trở nên xa lạ nhưng cũng đừng coi TV 4K là một công nghệ cũ, bởi những chiếc TV 4K năm 2016 đã trở nên rất khác so với thời điểm mà chúng mới ra mắt công chúng. Những tiêu chuẩn của TV 4K đã liên tục được thay đổi từ khi chuẩn hình ảnh này được ra đời cho đến nay. Thậm chí, có nhiều chuyên gia phân tích, những chiếc TV 4K đời đầu (được sản xuất năm 2013 hay đầu năm 2014) có thể sẽ không tương thích với những chương trình 4K trong tương lai, đặc biệt là các chương trình thể thao bởi nó chỉ đáp ứng đến 25 khung hình/giây (25fps). Trong khi các chương trình 4K mới có tốc độ khung hình cao hơn rất nhiều, thậm chí có thể lên đến 100fps. Tốc độ khung hình tăng lên đòi hỏi một chiếc TV sử dụng công nghệ mới với phần cứng nhanh hơn hay đơn giản là được cập nhật về phần mềm.

Tuy nhiên, người dùng cũng không có gì phải lo lắng bởi chuẩn khung hình 25 fps vẫn là chuẩn của hầu hết các bộ phim hiện tại. Thêm đó, các nhà sản xuất cũng đưa ra giải pháp là cập nhật phần mềm hay các thiết bị nâng cấp 4K. Chẳng hạn như Samsung đã sản xuất ra TV box giúp nâng những chiếc TV UHD. Thiết bị này đóng vai trò như một phần cứng nâng cấp hoàn chỉnh với bộ vi xử lý quad-core và kết nối HDMI 2.0, chuẩn kết nối mới dành cho những chiếc TV 4K.

TV HDR chiếm lĩnh thị trường

Không còn là một cuộc cách mạng như khi mới được nhắc đến cách đây 2 năm, nhưng các dòng TV công nghệ HDR (High Dynamic Range (tạm dịch: dải tương phản động mở rộng) chính thức chiếm lĩnh thị trường trong năm 2016. Công nghệ HDR được xem là bước nhảy lớn trong việc nâng cao chất lượng hình ảnh, thậm chí còn hơn cả sự tăng trưởng trong độ phân giải trên TV UHD và đến năm 2016, HDR trở thành tính năng được trang bị ở hầu hết các dòng TV cao cấp mới. Còn nhớ, ở sự kiện IFA 2015, khi trình diễn một số mẫu TV 4K mới, CEO của Sony đã từng nói: “HDR sẽ thay đổi cách người ta xem TV từ trước đến nay”. Điều này có thể hơi quá, nhưng những thử nghiệm trong thực tế đã cho thấy, TV 4K HDR giúp đưa hình ảnh đời thực vào truyền hình khi truyền tải đúng những màu sắc, chi tiết chân thực của cuộc sống vào màn hình TV.

Không đơn thuần chỉ là sự kết hợp giữa sáng/tối, HDR được tích hợp trên TV 4K hiện nay giúp TV cải thiện rõ rệt về hình ảnh: màu sắc rực rỡ hơn, mảng màu đen sâu hơn và hiển thị chi tiết hơn. Có thể hiểu đơn giản, nếu như TV 4K với tấm nền cho độ phân giải cao gấp 4 lần Full HD thì HDR sẽ cho phép màn hình độ phân giải cao được nâng cấp tốt hơn khi xem phim.

Dolby, một công ty công nghệ âm thanh hàng đầu thế giới là một trong những nhà nghiên cứu công nghệ HDR đầu tiên cho biết, chìa khóa ở đây là độ sáng của màn hình. Phần lớn các TV hiện nay có độ sáng màn hình từ 100- 400 nits (đơn vị đo độ sáng). Thế nhưng, nếu được tích hợp HDR, TV có thể đạt độ sáng 1.000 nits, thậm chí, trong thử nghiệm có thể lên đến 4000 nits. Việc gia tăng độ sáng màn hình nền có thể mang đến sự khác biệt rõ rệt giữa những TV 4K thông thường với TV 4K có HDR. Samsung, LG, Sony, 3 nhà sản xuất TV lớn nhất tiếp tục là những cái tên lăngxê công nghệ này nhiều nhất khi bán ra thị trường những chiếc TV 4K nâng cao độ pixel và tích hợp HDR tạo ra hình ảnh sáng và sâu hơn cũng như hoạt động tốt với mọi ánh sáng bên ngoài dù mỗi thương hiệu đều phát triển trên nền tảng công nghệ màn hình riêng. Ủng hộ mạnh mẽ nhất cho HDR phải kể đến Sony khi thương hiệu này quy tất cả TV về HDR với các mẫu TV Z9D, X390D và X940D series. Đồng thời, cung cấp thêm một dịch vụ riêng mang tên Ultra (là tập hợp những phim và show truyền hình từ Sony Pictures) để đáp ứng công nghệ HDR mới của hãng và có độ phân giải lên đến 4K. Và nếu như năm 2015, Sony mới chỉ nâng cấp một firmware có chức năng bổ sung HDR cho các mẫu TV 4K thì sang đến 2016, hầu hết các dòng TV 4K cao cấp của tất cả các hãng đều sử dụng công nghệ HDR ở mọi kích cỡ màn hình.

Samsung cũng tung ra loạt SUHD TV 2016 màn hình lượng tử với sản phẩm tiêu biểu nhất là mẫu KS9500 78 inch. Model này có độ sáng đèn nền lên đến 1000 nit và hỗ trợ HDR. Việc sử dụng công nghệ chấm lượng tử đã giúp model này có khả năng hiển thị tốt hơn so và có khả năng tự động tối ưu độ sáng tuỳ theo môi trường. Samsung cho hay, tuy vẫn sử dụng hệ điều hành Tizen nhưng TV mới hỗ trợ IoT (Internet Of Things), chính là điểm cạnh tranh so với các hãng sản xuất đối thủ. LG, tất nhiên cũng tích hợp HDR cho các dòng TV của mình. Trong đó, phải kể đến 2 mẫu TV OLED thuộc dòng Signature với màn hình TV đạt độ phân giải 4K, tích hợp tính năng HDR, pixel dimming, tốc độ xử lý 10-bit, công nghệ ColorPrime Pro và nền tảng webOS 3.0.

Hai nhà sản xuất khác là Panasonic và Phillips dù không có quá nhiều sản phẩm mới trong năm nay nhưng cũng không đứng ngoài trào lưu. Panasonic mang đến mẫu DX900 hoàn toàn là HDR và 4K tương thích. Mẫu TV này được phát hành cùng với một máy nghe nhạc Bluray 4K vào đầu năm nay. Trong khi đó, Philips cũng mang đến loạt TV HDR với các series 9000, 8600 và 7000.

HDR thậm chí còn được xem là tương lai của TV 4K khi nó được các ông lớn ngành truyền hình, chẳng hạn như Dolby Vision “o bế” và là trở thành tiêu chuẩn mà các hãng sản xuất phim hướng đến.

OLED sẽ là... đích đến?

Công nghệ TV OLED chẳng có gì mới lạ. OLED là thứ công nghệ màn hình cả thế giới đã nhắc đến từ lâu và được nhiều hãng sản xuất TV, thiết bị cầm tay sử dụng trong một thời gian dài.

Công nghê OLED cho phép TV có chất lượng hình ảnh tốt hơn rất nhiều so với LED nên không có gì ngạc nhiên khi trước đây có rất nhiều thương hiệu chạy đua để phát triển công nghệ này. Thậm chí, công nghệ màn hình này cũng từng gây ra tranh cãi bởi quá đắt đỏ và khiến nhiều nhà sản xuất phải tạm ngưng sử dụng. Năm 2014 – 2015, người ta còn cho rằng công nghệ OLED đang rất bấp bênh và có nguy cơ sẽ bị khai tử bởi dường như LG đang một mình đơn độc và là thương hiệu duy nhất sản xuất với số lượng lớn tấm nền OLED dành cho TV.

Hiện tại, LG vẫn đang là hãng sản xuất TV OLED lớn nhất thế giới. Năm 2016 vẫn giới thiệu ra thị trường 4 mẫu TV OLED là B6, C6, E6 và G6 với tuỳ chọn kích thước 55 inch, 65 inch và 77 inch với mức giá từ 80 – 130 triệu đồng. Nhưng LG không đơn độc nữa. Không ai có thể nghi ngờ gì về những ưu điểm mà công nghệ màn hình OLED mang lại cho ngành công nghiệp sản xuất hình ảnh. Và năm 2016 là thời điểm mà giới công nghệ nhận ra, công nghệ OLED đã trở lại và sẽ là cái đích mới của ngành công nghiệp TV.

Đó là sau khi triển lãm thường niên IFA 2016 kết thúc tại Đức, hàng loạt các nhà sản xuất TV trên thế giới tuyên bố sản xuất TV màn hình OLED. Các thương hiệu sản xuất TV trên thế giới như: Loewe, Metz, Philips, Arçelik và Vestel đều công bố loạt TV màn hình OLED và xác nhận các TV này đều sử dụng tấm nền OLED do LG Display (bộ phận chuyên sản xuất tấm nền của LG) cũng đồng thời là nhà cung cấp duy nhất các tấm nền OLED hiện nay trên thế giới.

Ở kỳ triển lãm này, Phillips gây ấn tượng mạnh khi mang đến chiếc TV 901F độ phân giải 4K 55 inch sử dụng màn hình OLED. Công nghệ này giúp cho 901F sở hữu kích thước màn hình mỏng cùng công nghệ Ambilight độc đáo từ thương hiệu này. Panasonic cũng cho biết mình sẽ sản xuất một mẫu TV sử dụng công nghệ OLED với kích thước màn hình mỏng và thiết kế mới lạ so với những chiếc TV thường thấy của hãng sản xuất Nhật nhưng lại không tiết lộ nhiều về mẫu TV này. Người đồng hương Sony, mới đây cũng úp mở về việc sẽ ra mắt một dòng TV sử dụng công nghệ màn hình OLED vào đầu năm 2017. Với sự tham gia của nhiều hơn các nhà sản xuất vào thị trường TV OLED, giá cả của công nghệ này có thể sẽ giảm xuống đáng kể trong thời gian tới. Chẳng hạn như mẫu TV 4K OLED của Phillips có giá 3000 - 4000 USD cho kích cỡ màn hình 55 inch. Hay tin đồn mới nhất về mẫu TV OLED sẽ được sản xuất với 2 kích cỡ màn hình 55 và 65 inch với mức giá 2300 và 3000 USD vào nửa đầu năm 2017.

