Vào hôm qua (18/2), Samsung đã chính thức mở bán thế hệ Galaxy A (2017) bao gồm A5 và A7. Đây là 2 thiết bị thuộc phân khúc cận cao cấp sở hữu nhiều tính năng đáng giá như chống nước chuẩn IP 68, camera trước sau đều 16MP với khẩu độ lớn f/1.9, cổng USB Type C, màn hình hiển thị Always on với giá bán lần lượt là 8,9 và 10,9 triệu đồng. Đạt kỷ lục hơn 32.000 đơn đặt hàng trước và hơn 11.200 lượt mua ngay ngày đầu lên kệ, Samsung Galaxy A5 và A7 2017 minh chứng rõ rệt cho đường lối đúng đắn của hãng điện tử xứ Hàn.

Để chào mừng sự kiện mở bán chính thức Galaxy A 2017, ngay vào buổi tối cùng ngày, Samsung đã tổ chức chương trình The Ultimate A tại Cung điền kinh Mỹ Đình - Hà Nội tiếp chuỗi sự kiện sôi động trước đó trong TP.HCM.

Khu trải nghiệm chính là nội dung cốt lõi của sự kiện The Ultimate A, tại đây Samsung đã trưng bày những sản phẩm công nghệ tiên phong, định hướng thị trường như thực tế ảo, camera 360 độ hay tính năng chống nước của smartphone. Khách hàng được trực tiếp dùng thử những công nghệ mới nhất này và nhận những phần quà lưu niệm ý nghĩa.

Sau đó vào 19h tối buổi đại tiệc âm thanh, ánh sáng, nước và lửa đã làm bùng nổ tất cả với sự góp mặt của hàng loạt những ca sỹ, khách mời nổi tiếng như Big Daddy - Justa Tee, Min, Tuấn Hưng, Isaac... và tất nhiên, không thể thiếu đi gương mặt của 2 đại sứ thương hiệu đồng hành cùng Galaxy A 2017- Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Đêm nhạc cực kỳ hoành tráng đã khiến Samsung The Ultimate A trở thành một sự kiện không thể nào quên đối với bất cứ ai tham gia.

Nhật Quang