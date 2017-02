Nếu muốn dành cho cô ấy sự bất ngờ thú vị, hãy tìm đến JetDrive Go 300R, ổ lưu trữ flash JetDrive™ Go 300 Lightning/USB 3.1 có nhiều tuỳ chọn dung lượng lên tới 128GB. Được tích hợp các tính năng như truyền tải các tập tin nhanh chóng và dễ dàng, sao lưu chỉ bằng một nút bấm với ứng dụng JetDrive Go, chia sẻ các khoảnh khắc với bạn bè và người thương hết sức dễ dàng. Đặc biệt là bạn có thể lưu ảnh, phim và ghi âm lên thẳng ổ JetDrive™ Go 300 Lightning/USB 3.1 thay vì bộ nhớ trong.

Đặc biệt với iPhone, JetDrive™ Go 300 Lightning/USB 3.1 sẽ là món quà cực kỳ lý tưởng với phiên bản Rose Gold để song hành với bó hoa tươi thắm hay thỏi sô cô la ngọt ngào.

Và nếu anh ấy của bạn là một chàng trai đam mê công nghệ, hãy cho anh ấy sự ngạc nhiên thú vị về “tầm hiểu biết công nghệ” không hề thua kém của bạn khi dành cho anh ấy đầu đọc thẻ nhớ thông minh RDC2 và RDA2. Cả RDC2 và RDA2 đều là đầu đọc thẻ nhớ thông minh của Transcend được thiết kế nhằm giúp việc truyền dữ liệu với thẻ SD/micro SD giữa các thiết bị Android với USB-C và thiết bị iOS với Lightning trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. RDC2 và RDA2 được đi kèm với ứng dụng độc quyền của Transcend (Elite App dành cho RDC2 và Smart Reader App dành cho RDA2) cho phép người dùng truy xuất nội dung trên thẻ nhớ, thực hiện sao lưu dữ liệu, thậm chí là mã hoá dữ liệu một cách dễ dàng.

Chàng trai thời hiện đại với niềm đam mê công nghệ hẳn sẽ đánh giá rất cao món quà này của bạn, bởi đầu đọc thẻ nhớ thông minh RDC2 và RDA2 sẽ giúp chia sẻ và sao chép dữ liệu giữa các nền tảng hay thiết bị một cách dễ dàng.

Và nếu bạn muốn luôn “đồng hành” cùng người ấy, thì DrivePro 520 sẽ giúp bạn thu lại mọi khoảnh khắc trên hành trình “thương yêu” của các bạn. Đó là camera hành trình Transcend DrivePro 520 – một lựa chọn hết sức lý tưởng với đầy đủ các tính năng như góc quay rộng 130 độ, ống kính khẩu lớn f/1.8, thấu kính 6 lớp, hỗ trợ quay 1080p (30 khung hình/giây), camera quay sau 180 độ tích hợp bốn đèn LED hồng ngoại hỗ trợ quay đêm…, DrivePro 520 cho phép bạn quay cả trước và sau xe, không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào.

