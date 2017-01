Đối với một số người chơi khó tính, Vintage phải là những món đồ “zin”, may mắn còn sót lại từ thời trước. Tuy nhiên đa số người “hoài cổ” lại nghiêng về những món đồ trong mới ngoài cũ – thiết kế vintage nhưng sử dụng công nghệ mới kèm các tiện ích hiện đại. Trong bài viết, xin giới thiệu tới bạn đọc một số mẫu xe máy chạy điện, công nghệ đang “hot” nhất hiện thời, nhưng lại mang dáng vẻ của trên nửa thế kỷ về trước.

Ngư lôi Cezeta 506

Cezeta là thương hiệu xe máy vang bóng một thời của liên bang Tiệp Khắc xã hội chủ nghĩa. Vào thập niên 50 – 60 của thế kỷ trước, Tiệp Khắc được coi là đầu tàu của khối XHCN về hàng tiêu dùng, trong đó có các phương tiện giao thông cá nhân gồm cả xe đạp, xe máy và ô tô. Hai mẫu Cezeta scooter nổi tiếng nhất là 501 và 502 có thiết kế “à la Lambretta” rất trường xe, khung hoàn toàn bằng sắt, bánh trước nhô hẳn ra ngoài lá chắn và dài đến mức được lắp gá đèo hàng có thể để nguyên cả bộ mâm bánh dự phòng. Tuy gọi là scooter nhưng không giống các xe thời nay có hệ thống côn số tự động, Cezeta 501/502 là xe côn tay, chuyển số bằng cách bóp cần và xoay tay nắm trái. Xe cũng không có đề mà khởi động bằng cần được lắp nhô lên phía trên sàn xe, giống như cần phanh chân của dòng Piaggio PX từng quen thuộc với người tiêu dùng Việt.

Về tổng thể, Cezeta Scooter trông như một con thuyền, nhất là khi được lắp thêm chắn gió, thế nhưng nó lại được gán cho cái tên “Ngư lôi”! Số là vì bình xăng của xe thay vì được bố trí dưới yên như thông thường lại được đưa ra phần mũi xe, bên trên bánh trước! Chưa hết, phía đầu tròn của nó gắn bộ đèn pha làm người ta liên tưởng đến ngòi nổ luôn sẵn sàng kích hoạt khi có va chạm.

Sau hơn nửa thế kỷ, Cezeta đã hồi sinh một cách ngoạn mục với model 506 chạy điện và siêu an toàn so với những quả ngư lôi trước kia. Xe sử dụng động cơ điện ba pha không chổi than được cung cấp năng lượng từ hệ thống ắc quy 5-10 kWh Lithium Iron Yttrium Phosphate (LiFeYPO4), tương tự như loại được gắn trên các siêu xe điện Tesla. Xe có tầm hoạt động 150km và đạt tốc độ tối đa 90 – 110km/h. Không chỉ an toàn và mạnh mẽ, xe còn được trang bị hàng loạt tiện ích hiện đại như thiết lập chế độ hoạt động qua điện thoại thông minh, loa Bluetooth tích hợp,... Bạn có thể đặt hàng ngay tại trang web chính thức của hãng với giá được coi là khá hấp dẫn. Thêm một điểm cộng nữa là nó có thể sạc trực tiếp từ nguồn điện 220 hoặc 110V, từ 6 cho tới 16A.

Cao bồi Vintage Electric E-Tracker

Dòng xe Vintage Electric có bề ngoài giống hệt những mẫu moped thập niên 30 – 40 thế kỷ trước với bộ khung hình cánh cung, vành nan hoa (bánh căm) cổ điển và hoàn toàn không hệ thống giảm xóc (trừ yên xe). Thậm chí xe còn không có chắn bùn cho bánh trước và bàn để chân đơn giản chỉ là một thanh thép gắn toòng teng phía dưới khung. Tuy là mẫu xe chạy điện, nhưng hệ thống điện của xe lại được tối giản đến mức không có cả đèn xi nhan lẫn đèn hậu, chỉ giữ lại độc một chóa pha gắn trước mũi. Để tăng thêm phần “vintage”, nhà sản xuất đã thiết kế hệ thống ắc quy mang dáng buồng đốt cách điệu, phía trên là những gân chạy ngang mô phỏng các lá tản nhiệt.

E-Tracker là một trong 3 mẫu xe, cùng với Cruze và Scrambler, đang được Vintage Electric chào bán ra thị trường. Mẫu xe có hình dáng cổ điển nhưng đậm chất “tay chơi”. Bộ vành thép được sơn cùng màu với khung, yên xe làm từ da cứng “thửa” từ Brooks England Ltd và được “treo” bằng cặp lò xo để đem lại sự tiện nghi (ở mức tối thiểu) cho người lái. Mô tơ điện công suất 3kW được lắp trực tiếp vào trục sau, cho phép xe có thể chạy với vận tốc tối đa 58km/h. Tuy nhiên, do ắc quy có kích thước tương đối nhỏ so với các xe máy điện hiện thời nên bạn chỉ có thể đi liền trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ với quãng đường không quá 60km trước khi phải tạt vào đâu đó để nạp điện trong vòng 2 giờ. Bạn cũng có thể chọn phương án tắt điện và chuyển sang chế độ “chạy bằng cơm”. Tuy nhiên phải chọn cung đường tương đối bằng phẳng vì bộ nhông xích dạng “fix gear” sẽ gây khó khi muốn leo dốc, nhất là khi trọng lượng riêng của nó gấp 5 lần một chiếc xe đạp thông thường.

Ngoài mô tơ điện, công nghệ hiện đại có lẽ chỉ được ứng dụng ở hệ thống phanh đĩa thủy lực chính hiệu Shimano Alfine đường kính 230mm cho bánh trước và 180mm được giấu khéo léo ở trục bánh sau, nếu nhìn ngoài bạn sẽ tưởng đó là phanh dạng tang trống cổ điển. Tất nhiên, nhà sản xuất cũng chào bán kèm một số gói đồ chơi để người mua lựa chọn (với giá không hề rẻ) như đèn LED, túi đồ làm bằng da,... Thực tế, E-Tracker bị cấm sử dụng tại một số nơi ngay trên quê hương của nó, nhưng một số tay chơi sẵn sàng bỏ tiền ra mua xe để “đi lụi” bởi không thể cưỡng được vẻ đẹp cổ điển đầy quyến rũ.

Siêu mẫu Italjet Ascot Classic

Italjet được tay đua lừng danh Leopoldo Tartarini thành lập năm 1969 sau chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe máy kéo dài tới hơn một năm trời. Ông cũng chính là người đã tham gia thiết kế dòng xe Ducati lừng danh trước khi chuyên tâm phát triển thương hiệu riêng của mình. Có thể Italjet không phổ biến đối với người dùng phổ thông, nhưng các tay đua và dân mộ điệu chắc hẳn đều biết. Nhiều tác phẩm của Italjet đã trở thành mẫu sưu tập, có mặt cả trong làng nghệ thuật đương đại nổi tiếng Guggenheim New York.

Italjet khởi động dự án xe scooter điện vào năm 2013 và sản phẩm đầu tiên đã được trưng bày tại triển lãm Milan Bike Show 2015 và lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Ascot Classic thu hút mọi ánh nhìn bởi thiết kế đơn giản, cổ điển nhưng rất ấn tượng. Bộ khung thép được gia công bằng tay, không che giấu bất cứ chi tiết nào, kể các các mối hàn, nhằm thể hiện sự gia công tỷ mỷ tới mức tinh tế. Phuộc trước sử dụng thiết kế dạng thanh chống kép, có lò xo hỗ trợ từ rất ăn khách thời thập niên 40 – 50 thế kỷ trước. Tay lái “sừng trâu” được tạo dáng uốn lượn cùng với đèn pha cổ điển mạ crôm sáng bóng, rất bắt mắt. Nhưng điều đặc biệt hơn có lẽ đến từ các chi tiết được làm bằng da cứng bao gồm yên xe, tay nắm và hộp đựng ắc quy. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể mua thêm các phụ kiện như túi da vuông, túi da tròn, hộp treo dưới yên, túi đựng smartphone hoặc GPS gắn trên tay lái,... tất cả đều được làm từ da thuộc cao cấp do A.G. Spalding & Bros, New York cung cấp. “Trái” tim của Ascot – hệ thống pin nạp – được giấu rất khéo léo giữa hai hàng khung ngang, thoạt trông giống như túi chứa đồ, để khoảng trống hoàn toàn phía dưới tạo cảm giác chiếc xe rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Mở nắp hộp ra bạn sẽ thấy bộ điều khiển và giắc cắm nạp điện. Điểm yếu của bộ ắc quy này là thời gian sạc đầy lên tới…5 giờ, nhưng bù lại nó được làm theo dạng mô đun có thể tháo lắp dễ dàng để nạp điện “off line”. Ascot không phải mẫu xe đua tốc độ mà chủ yếu được sử dụng chủ yếu để dạo chơi, vì vậy tốc độ của xe cũng được hạn chế ở mức vừa phải, dưới 40km/h.

Cùng dòng Ascote, Italjet cũng chào bán biến thể Ascot Adventure, Ascot ONE và Ascot Sport. Ngoài ra còn có mẫu Angel kiểu dáng tương tự nhưng đậm chất kim khí hơn và sắp tới đây hãng sẽ tung ra dòng Bulldozer (máy xúc) với hệ thống ắc quy được quảng cáo là siêu khủng.

ĐTTD