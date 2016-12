Mới đây, nguồn tin từ trang mạng Sammobile đã tiết lộ thông tin khá bất ngờ về Samsung Galaxy S8 Plus, mẫu smartphone có màn hình kích thước 6 inch nằm trong bộ sản phẩm Galaxy S8, được cho là sẽ chính thức ra mắt vào đầu năm sau.

Theo nguồn tin nói trên, Samsung Galaxy S8 Plus sẽ được loại bỏ nút Home vật lý để tối ưu không gian hiển thị, do vậy kích thước tổng thể của máy sẽ tương đương với phiên bản Galaxy Note7 vừa bị khai tử do sự cố cháy nổ. Tuy vậy, Galaxy S8 Plus sẽ không được trang bị bút cảm biến S-Pen do Samsung vẫn muốn giữ tính năng này như một nét đặc trưng của dòng Note.

Những thông tin ở thời điểm hiện tại đang nghiêng về việc Samsung sẽ không giới thiệu thế hệ Galaxy S8 tại triển lãm WMC 2017 diễn ra vào tháng Hai năm sau mà sẽ tổ chức một sự kiện ra mắt sản phẩm vào tháng Tư. Dù vậy, điều này chưa thể được khẳng định chắc chắn do hãng công nghệ Hàn Quốc đang duy trì chính sách bảo mật thông tin cực kỳ kỹ lưỡng với các nhân viên của mình.

Trúc Phong

Tham khảo: Sammobile