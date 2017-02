Khác với thiết kế vuông vắn của P9, trên P10 và P 10 Plus, Huawei mang tới nhiều đường bo cong mềm mại cả ở mặt trước và mặt sau. Phần viền màn hình của cặp đôi P10 cũng rất mảnh mang tới sự thoáng đạt cho mặt trước. Cả 2 sản phẩm đều khá mỏng với độ dày chỉ 6.98mm. Nút vật lý cũng đã xuất hiện trên mặt tước và được tích hợp cảm biến vân tay. Tuy nhiên, các phím điều hướng vẫn đặt trong màn hình.

Huawei cho phép bạn nhấn nhẹ vào cảm biến vân tay để thay phím Back, bấm lâu hơn để làm phím Home và vuốt tay qua cảm biến vân tay để vào giao diện đa nhiệm. Người dùng sẽ mất thời gian kha khá để làm quen với tính năng này.

Trong khi đó ở mặt sau, P10 và P10 Plus sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối với các vạch ăng ten phủ đều lên 2 đầu. Cách bo vát các góc và bố trí ăng ten khiến mặt lưng của P10/P10 Plus có nhiều nét tương đồng iPhone 7 và iPhone 7 Plus.

Huawei muốn gây sự chú ý cho người dùng khi mang đến rất nhiều lựa chọn màu sắc cho bộ đôi Huawei P10 và P10 Plus. Ấn tượng nhất có lẽ là phiên bản màu xanh lá cây nhạt mà hãng gọi là "greenery" cùng phiên bản màu xanh nước biển"dazzling" blue. Tuy nhiên, Huawei nói rằng các phiên bản xanh đặc biệt này sẽ được phát hành có giới hạn (nhưng chưa xác định thị trường cụ thể).

Những lựa chọn màu sắc thú vị này là kết quả hợp tác giữa Huawei và các chuyên gia về màu sắc của Pantone - một công ty chuyên về màu sắc trong thiết kế, in ấn.

Huawei P10 sở hữu một màn hình LCD 5.1 inch, độ phân giải Full HD 1080 x 1920 pixel, nhỏ hơn một chút so với kích thước 5.2 inch trên Huawei P9. Trong khi đó, Huawei P10 Plus được trang bị một màn hình 5.5 inch, độ phân giải lên đến 2K WQHD. Cả hai đều được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 và có viền cong 2.5D.

Cặp đôi P10/ P10 Plus được bị vi xử lí Kirin 960 tám nhân do chính Huawei sản xuất (4 nhân 2.5 GHz A72 và 4 nhân 1.8 GHz A53), RAM 4GB, ROM 64GB (P10 Plus có thêm bản RAM 6GB/ ROM 128GB), đồ họa Mali G71 tám nhân, hỗ trợ thẻ nhớ microSD, tích hợp modem LTE tốc độ cao với thiết lập ăng ten 4x4 MIMO cho tốc độ tải xuống 600MBps với mạng "4.5G", cài sẵn Android 7.0 giao diện tùy biến EMUI 5.1.

Huawei trang bị cho P10 một thỏi pin có dung lượng 3200 mAh, trong khi đó pin của P10 Plus la 3750 mAh. Cả hai đều hỗ trợ tính năng sạc nhanh Huawei SuperCharge.

Một lần nữa, máy ảnh là điểm nhấn của dòng sản phẩm Huawei P10, P10 Plus. Huawei trang bị cho cả 2 chiếc điện thoại này một hệ thống camera kép hợp tác cùng Leica với một camera sử dụng cảm biến đơn sắc 20 MP cho độ nhạy sáng tối ưu và một camera sử dụng cảm biến đầy đủ màu sắc (full-color) 12 MP tích hợp tính năng chống rung quang học. Phần cứng của P10 và P10 Plus tương đối giống nhau nhưng camera của P10 Plus sẽ có khả năng chụp thiếu sáng tốt hơn so sở hữu khẩu độ f/1.8 (thay vì f/2.2 như trên Huawei P10).

Bên cạnh khả năng cho ra những bức ảnh đen trắng với độ chi tiết, tương phản cao, camera kép cũng tiếp tục cho phép P10 và P10 Plus chụp ảnh xóa phông, giả lập khẩu độ, chụp trước lấy nét sau tương tự như trên P9. Huawei cũng tích hợp một chế độ chụp chân dung (Portrait Mode) để tối ưu cho việc chụp ảnh xóa phông.

Không chỉ máy ảnh sau mà máy ảnh trước của Huawei P10, P10 Plus cũng sử dụng ống kính do Leica sản xuất. Cụ thể, 2 thiết bị này đều sở hữu camera trước 8 MP khẩu độ f/1.9 giúp tăng cường độ sáng và tăng cường dải tương phản động. Camera trước tích hợp thêm tính năng tối ưu cho chụp tự sướng (adaptive selfie), tự động nhận diện khi nào người dùng đang chụp selfie một mình hay selfie nhóm để mở rộng góc chụp.

Không chỉ chăm chút cho phần cứng máy ảnh, Huawei cũng hợp tác với GoPro để phát triển phần mềm máy ảnh cho Huawie P10 và P10 Plus. Một tính năng nổi bậc của phần mềm này là "Highlights" cho phép sắp xếp tự động các hình ảnh và video của bạn vào các album thích hợp. Tính năng này sẽ hoạt động vào ban đêm khi bạn cắm sạc điện thoại. Khi đó, các thuật toán trong phần mềm này sẽ phân tích các đặc điểm của bức ảnh hay đoạn video và nhóm chúng vào các nhóm có liên quan trong bộ sưu tập của bạn.

Huawei P10 và P10 Plus sẽ sử dụng giao diện người dùng EMUI 5.1 mới nhất của Huawei. Ngoài việc hợp tác với GoPro để cải thiện phần mềm máy ảnh, Huawei cũng giới thiệu thêm "Ultra Response" – một công nghệ giúp cải tiến tính năng theo dõi và dự đoán nơi ngón tay sẽ tương tác trên màn hình. Mục đích của việc này là làm giảm độ trễ màn hình xuống mức thấp nhất, giúp giao diện người dùng của Huawei P10, P10 Plus hoạt động trơn tru và nhanh chóng nhất.

Ngoài ra còn có tính năng Ultra Memory với các thuật toán của Huawei để tăng hiệu suất của CPU và tối ưu việc sử dụng RAM. Với tính năng này, Huawei nói rằng các ứng dụng sẽ khởi động nhanh hơn 30% vì nó giúp làm sạch và nén các khu vực nhất định của bộ nhớ.

Ấn tượng đầu tiên về bộ đôi Huawei P10 và P10 Plus là chúng thật sự "cao cấp" với nhiều tùy chọn màu sắc khá thú vị. Hi vọng, Huawei sẽ mang một làn gió mới đến cho thị trường flagship vốn đã quá nhàm chán với cuộc đua song mã giữa Apple và Samsung.

Nhật Quang