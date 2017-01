Khác với những phiên bản iPhone khóa mạng (iPhone lock) trước đây thường có hàng khá muộn sau khi mẫu iPhone mới được chính thức công bố, iPhone 7 lock có mặt tại thị trường Việt Nam từ khá sớm và được nhiều hệ thống cửa hàng nhỏ phân phối, tuy vậy sản phẩm này lại có sức mua khá hạn chế.

Theo anh Trần Đình Quân, chủ hệ thống cửa hàng Viettablet, iPhone 7 lock, cũng giống như những phiên bản iPhone lock trước đây, hầu hết có xuất xứ tại thị trường Nhật Bản và được nhập về Việt Nam theo đường xách tay. Sản phẩm này có thiết kế và cấu hình hoàn toàn giống như phiên bản iPhone 7 quốc tế, tuy nhiên do tính chất khóa mạng, việc sử dụng yêu cầu phải có SIM ghép và cần một số thủ thuật fix lỗi để hạn chế một số lỗi vặt phát sinh như lỗi hiển thị danh bạ, lỗi cú pháp USSD hay lỗi kích hoạt iMessage…

Anh Quân nhận định sở dĩ iPhone 7 lock không thu hút được nhiều sự quan tâm của khách hàng bởi mức giá của sản phẩm còn khá cao. Hiện tại, phiên bản iPhone 7 lock dung lượng 128GB và 256GB đang được một số cửa hàng niêm yết với mức giá khoảng 13 triệu đồng. Với số tiền này, người mua hoàn toàn có thể lựa chọn nhiều mẫu smartphone chính hãng với thiết kế đẹp và cấu hình tốt, đáp ứng hoàn hảo cho các nhu cầu giải trí, cùng với đó là chế độ khuyến mãi và bảo hành đầy đủ từ nhà sản xuất.

Ở chiều ngược lại, những sản phẩm iPhone 6 và iPhone 6 Plus khóa mạng đều đang sức mua rất tốt nhờ mức giá rất hấp dẫn. Tại cửa hàng Viettablet, iPhone 6 lock đang có mức giá chỉ 4,7 triệu đồng, trong khi iPhone 6 Plus lock có giá cao hơn đôi chút là 6,4 triệu đồng. Anh Quân dự đoán trong thời gian sắp tới, những sản phẩm này sẽ tiếp tục có mức tiêu thụ cao do nhiều khách hàng có nhu cầu mua sắm điện thoại mới để sử dụng trong dịp lễ Tết.

Trúc Phong