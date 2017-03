"Người tiêu dùng luôn tìm kiếm những thiết bị phù hợp để có thể đáp ứng tốt nhất phong cách sống của họ. Với nỗ lực cải tiến không ngừng của Lenovo nhằm đáp ứng nhu cầu và thị hiếu ngày càng cao của người dùng, Yoga 910 mới là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế và hiệu suất hoạt động, mang tới những trải nghiệm phong phú, tuyệt vời theo cách mà người dùng mong muốn". Ông Jeerawut Wongpimonporn, Tổng giám đốc, Lenovo khu vực Đông Dương, chia sẻ về sản phẩm mới.

Tiếp tục với mẫu laptop chuyển đổi Yoga 910 mới, chiếc laptop dày chỉ 14,3mm này vẫn sở hữu một bảng thông số mạnh mẽ với vi xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 7 mới nhất. Và thông điệp mà người dùng Yoga vẫn mong đợi đó chính là khả năng chuyển đổi đã trở thành nền tảng chính cho công việc và giải trí hàng này của họ. Và đó cũng là lý do tại sao Yoga 910 được nâng cấp vượt trội so với thế hệ trước với lựa chọn màn hình 4K siêu nét, viền màn hình siêu mỏng (chỉ 5mm), gia tăng không gian màn hình thêm 10% cũng như 14%4 mật độ điểm ảnh so với mẫu máy trước đây.

Là một thiết bị giải trí đa năng, Yoga 910 không thể thiếu chất nhạc và âm thanh từ công nghệ Dolby Audio™ Premium. Thời lượng pin cũng rất ấn tượng, với 15,5 giờlàm việc và giải trí.

Bên cạnh đó, để nâng tầm trải nghiệm, Yoga 910 cũng được trang bị thêm bộ đọc vân tay nâng cao được thiết kế cho trải nghiệm di động mượt mà và bảo mật an toàn. Ngoài ra, tính năng Lenovo App Explorer cũng cho phép người dùng cá nhân hóa các ứng dụng hay dùng như Skype®, Facebook® hoặc Netflix®, giúp tối ưu toàn diện trải nghiệm điện toán hoàn hảo của Lenovo Yoga 910.

Sản phẩm được ra mắt với thiết kế unibody bằng vỏ kim loại toàn diện, với màu Champagne Gold (Vàng Sâm-panh) thời trang.

Sản phẩm sẽ chính thức được bán tại các cửa hàng của hai hệ thống Trần Anh và Phong Vũ, với mức giá khởi điểm 43.900.000VNĐ, kèm theo chế độ bảo hành hai năm.

ĐTTD