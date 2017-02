Sắp gần thời điểm ra mắt mẫu Galaxy S8, các tin đồn cũng như hình ảnh về mẫu smartphone của Samsung liên tiếp bị rò rỉ. Có thể chắc chắn năm nay hãng sẽ ra hai phiê bản Galaxy S8 và S8 Plus. Phiên bản S8 sẽ có kích thước màn hình 5.8 inch và S8 Plus sẽ có kích thước màn hình lên đến 6.inch. Mặc dù màn hình rộng nhưng kích thước của mẫu smartphone được cho biết sẽ vẫn cầm vừa trong lòng bàn tay của người dùng. Tuy nhiên về thiết kế của máy thì ngôn ngữ thiết kế của S8 và S8 Plus không có nhiều thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm.

Từ những hình ảnh bị rò rỉ có thể thấy kiểu dáng của bộ đôi S8 không có hiều thay đổi khi vẫn được trang bị khung kim loại nguyên khối và mặt sau bằng kính. Tuy nhiên, ở mặt trước của máy đã thay đổi khá nhiều khi viền màn hình trên và dưới của máy đã mỏng hơn đi so với thế hệ S7, phím Home vật lý được loại bỏ khiến cho mặt trước của máy có diện tích hiển thị được nhiều hơn. Bộ đôi S8 sẽ được trang bị công nghệ màn hình cong trên hai phiên bản và không có phiên bản màn hình phẳng. Trước đó, tin đồn Samsung trang bị công nghệ bảo mật vân tay trên màn hình được nhiều trang công nghệ đưa tin, những hình ảnh render mới nhất có thể thấy cảm biến vân tay đã được đưa ra mặt sau.

Dự kiến bộ đôi Samsung Galaxy S8 sẽ được ra mắt vào đầu tháng 3 tại sự kiện MWC 2017 được tổ chức tại Tây Ban Nha.

Xuân Lâm

Theo Concept Phone