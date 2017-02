Theo Phonearena cho biết, một hình ảnh thực tế về mặt trước của mẫu Galaxy S8 vừa được rò rỉ với màn hình có viền mỏng và dài hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Từ hình ảnh bị rò rỉ có thể xác nhận khá giống so với những hình ảnh bị rò rỉ trước đó của S8. Màn hình trước loại bỏ phím Home vật lý, màn hình cong tràn sang hai cạnh, tỉ lệ màn hình 18:9 dài hơn so với S7 16:9, cảm biến nhận diện mống mắt từ Note7.

Điểm đặc biệt từ hình ảnh có thể thấy là tỉ lệ màn hình mới dài hơn so với thế hệ tiền nhiệm, điều này thuận tiện hơn cho người dùng trải nghiệm trình duyệt web cũng như trải nghiệm game. Cảm biến quét mống mắt là điểm nổi bật của Note7 cũng được đưa mẫu máy thuộc dòng Galaxy S. Đáng tiếc là mặt sau của máy không được tiết lộ, điểm gây tranh cãi nhất là vị trí của cảm biến vân tay được đặt song song với vị trí của máy ảnh chính. Một số hình ảnh gần đây cho thấy mặt sau được thiết kế khá giống với mẫu S7 Edge.

Dự kiến máy sẽ được ra mắt vào 29/3 tại Tây Ban Nha.

Xuân Lâm