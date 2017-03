Mặc cho cameraphone đang hoành hành, số lượng chị em đam mê nhiếp ảnh và nhu cầu sở hữu một chiếc máy ảnh như một món đồ trang sức công nghệ “cần phải có” đang ngày càng gia tăng. Hãy cùng “điểm mặt” những chiếc máy ảnh nhỏ xinh mà chị em “nhìn là mê”.

Canon EOS M3

Canon đã nhận thấy rõ sức hút của phân khúc máy ảnh không gương lật, và dòng máy EOS M với đại diện tiêu biểu là EOS M3 làm minh chứng. Nhấn mạnh vào kích thước nhỏ gọn, chiếc máy ảnh này vẫn cho chất lượng ảnh chụp ấn tượng và nhiều tính năng thú vị. Điểm cộng của EOS M3 không chỉ nằm ở màn hình xoay lật 180 độ về phía trước, mà còn có tính năng ưu việt khác như điều khiển bằng cảm ứng, thiết lập lựa chọn dễ dàng hơn. Sử dụng thông số tương tự chiếc EOS 750D với cảm biến APS-C độ phân giải 24,2 MP và bộ xử lý Digic 6. Ngay cả khi ISO dưới 800, EOS M3 vẫn xử lý hầu như không còn một chút noise nào. Máy được bán đi kèm ống kit EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM có giá khoảng 10,5 triệu đồng.

Olympus PEN E-PL7

Thiết kế nhỏ gọn, với 3 sự lựa chọn về màu sắc phù hợp cho cả nam và nữ. Máy được trang bị màn hình lật xoay 180 không chỉ giúp cho việc lựa chọn góc máy độc, lạ dễ dàng, mà còn thích hợp cho việc selfie được thuận tiện với chất lượng ảnh vượt trội hơn hẳn so với những chiếc điện thoại selfie đỉnh nhất hiện nay. Ngoài ra, máy còn được thừa hưởng những tinh tuý của hãng như hệ thống chống rung 3 trục, hệ thống lấy nét 81 điểm, độ phân giải 16Mb. Tuy nhiên máy có điểm yếu là khi chụp thiếu sáng, khả năng khử Noise chưa thật tốt. Giá tham khảo: khoảng 17 triệu đồng có kèm ống kính M.Zuiko 14-42mm F/3.5-5.6.

Fujifilm XA3

Bản nâng cấp đáng giá từ phiên bản rất thành công XA2, cùng với sự đa dạng về màu sắc đã giúp cho XA3 trở thành niềm mơ ước của không ít cô gái. Với độ phân giải nâng cấp từ 16MB ở XA2 lên 24MB ở XA3, giúp cho chất lượng ảnh từ XA3 tăng lên rất nhiều. Bên cạnh đó máy vẫn được thừa hưởng những tính năng ưu việt nhất từ XA2 như màn hình lật 178 độ giúp cho việc selfie trở nên tiện lợi hơn; phím chức năng Auto rất tuyệt vời tương tự như dòng XT10, XA2, X70; hay chức năng Wi-Fi đa dụng giúp việc kết nối dễ dàng với smartphone...

Giá tham khảo: 14,500,000 đồng.

Canon G5X

Có thiết kế hoài cổ, kèm theo phần gù lên như một chiếc DSLR thu nhỏ mà vẫn đảm bảo sự nhỏ gọn, màn hình xoay lật cho khả năng chụp ảnh selfie dễ dàng, G5X sẽ là lựa chọn hấp dẫn bởi ống kính của máy có độ phóng đại 4.2x tương đương khẩu độ 24-100mm. Độ mở khẩu độ cũng tương ứng từ 1.8 cho đến f2.8 kèm theo hệ thống chống rung IS. Ngoài ra, Canon cũng không quên trang bị cho mẫu máy ảnh này các tính năng kết nối thời thượng như NFC và Wi-Fi để có thể chia sẻ ảnh chụp từ máy sang điện thoại một cách nhanh chóng.

Giá tham khảo: khoảng 16 triệu đồng.

Sony Alpha A6000

Tương tự EOS M3, Sony Alpha A6000 cũng sở hữu thiết kế hiện đại, trẻ trung với nhiều nét ảnh hưởng của dòng máy ảnh DSLR. Phiên bản màu trắng hoặc bạc của Alpha A6000 tiếp tục là lựa chọn tuyệt vời cho phái đẹp. Một trong những điểm cộng trên A6000 là vi xử lý hình ảnh Bionz-X vốn đã từng có mặt trên chiếc Alpha 7R

cao cấp, giúp A6000 trở thành một "quái vật" về tốc độ. Chất lượng ảnh chụp từ A6000 hoàn toàn tương xứng với tên tuổi của Sony. Sản phẩm được bán với giá khoảng 14 triệu đồng khi đi kèm ống kính kit 16-50mm f/3.5-5.6 OSS.

Panasonic GF8

Với lớp vỏ giả da tinh tế, kiểu dáng cổ điển thanh lịch, không chỉ phái nữ mà ngay cả các đấng mày râu cũng phải xiêu lòng khi nhìn ngắm Panasonic GF8. Nếu như “đàn chị” GF7 là mẫu máy ảnh thuộc dòng khởi điểm, đánh mạnh vào mục đích selfie, thì với GF8, Panasonic quyết tâm đưa tính năng "tự sướng" lên một tầm cao mới, đó là sử dụng cơ chế màn hình lật ngược 180 độ lên trên để dễ dàng thực hiện những tác phẩm “selfie” để đời.

Cấu hình của Panasonic GF8 gần như giữ nguyên so với người anh em với cảm biến Micro Four Third CMOS 16 MP, vi xử lý hình ảnh Venus Engine, màn hình LCD 3inch xoay, độ phân giải 1,04 triệu điểm ảnh, hỗ trợ cảm ứng và tích hợp Wi-Fi. Máy có 4 phiên bản màu sắc là bạc, nâu, hồng và cam.

Giá tham khảo: khoảng 10 triệu đồng đi kèm ống kit G Vairo 1232mm f/3.5-5.6 Mega O.I.S.

Fujifilm X70

Có lẽ đây là món đồ trang sức nhỏ gọn, đẹp và đầy sức mạnh mà bất cứ ai sở hữu qua cũng phải thừa nhận. Với màn hình có thể lật 178 độ, kèm cảm ứng chạm và chụp, giúp cho việc thao tác chụp dễ hơn bao giờ hết. Các bạn gái còn có thể dễ dàng selfie và chuyển qua smartphone, up lên mạng xã hội ngay lập tức thông qua chức năng Wi-Fi của máy. Không những thế X70 sở hữu trong mình phần cứng giống chiếc máy ảnh XT10 với cảm biến X-Trans II độ phân giải 16.3MB. Đặc biệt, X70 được trang bị nút Auto, với chế độ này máy sẽ tự động lựa chọn chế độ chụp phù hợp với các hoàn cảnh chup. Điểm đáng tiếc là ống kinh một tiêu cự 28mm, những ai chưa quen sẽ gặp một chút bỡ ngỡ khi mới sử dụng.

Giá tham khảo: khoảng 15 triệu đồng.

Mẹo sử dụng máy ảnh: Chọn chế độ chụp cho máy ảnh: Với các dòng máy Fujifilm chức năng Auto vô cùng tiện lợi, chỉ cần gạt hoặc ấn chọn chế độ Auto là máy có khả năng tự nhận diện tình huống chụp để điều chỉnh thông số thiết bị sao cho phù hợp. Ở các dòng máy khác, chỉ cần gạt sang chế độ P trên thiết bị. Chụp zoom xa gần: Với những máy ảnh có thể thay được lens, thì bạn có thể thoải mái zoom xa gần, nhưng với những máy compact thì càng zoom xa máy sẽ cho ra chất lượng ảnh thấp đi rất nhiều. Do đó nếu muốn zoom hay chọn zoom vào điều kiện ánh sáng tốt ban ngày. Chụp xuôi sáng và ngược sáng: Xuôi sáng là ánh sáng ở sau lưng người chụp, và ngược sáng là ánh sáng ở phía trước của người chụp ảnh. Do đó, ảnh chụp ngược sáng sẽ bị tối mặt nên hãy chủ động chọn góc ảnh sao cho xuôi sáng, hoặc cần phải sử dụng đèn flash nếu bạn vẫn muốn chụp ngược sáng (trong ảnh chân dung).

Thành Đạt - Việt Hà