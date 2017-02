Huawei P10 sở hữu một màn hình LCD 5.1 inch, độ phân giải Full HD 1080 x 1920. Huawei P10 Plus được trang bị một màn hình 5.5 inch, độ phân giải lên đến 2K WQHD. Cả hai đều được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 và có viền cong 2.5D. Cặp đôi P10 và P10 Plus được bị vi xử lí Kirin 960 tám nhân do chính Huawei sản xuất (4 nhân 2.5 GHz A72 và 4 nhân 1.8 GHz A53), RAM 4GB, ROM 64GB (P10 Plus có thêm bản RAM 6GB/ ROM 128GB), đồ họa Mali G71 tám nhân, hỗ trợ thẻ nhớ microSD, tích hợp modem LTE tốc độ cao với thiết lập ăng ten 4x4 MIMO cho tốc độ tải xuống 600MBps với mạng "4.5G", cài sẵn Android 7.0 giao diện tùy biến EMUI 5.1. Huawei trang bị cho P10 một thỏi pin có dung lượng 3200 mAh, trong khi đó pin của P10 Plus la 3750 mAh. Cả hai đều hỗ trợ tính năng sạc nhanh Huawei SuperCharge.

Huawei trang bị cho cả 2 chiếc điện thoại này một hệ thống camera kép hợp tác cùng Leica với một camera sử dụng cảm biến đơn sắc 20 MP cho độ nhạy sáng tối ưu và một camera sử dụng cảm biến đầy đủ màu sắc (full-color) 12 MP tích hợp tính năng chống rung quang học. Phần cứng của P10 và P10 Plus tương đối giống nhau nhưng camera của P10 Plus sẽ có khả năng chụp thiếu sáng tốt hơn so sở hữu khẩu độ f/1.8 (thay vì f/2.2 như trên Huawei P10). 2 thiết bị này đều sở hữu camera trước 8 MP khẩu độ f/1.9 giúp tăng cường độ sáng và tăng cường dải tương phản động. Camera trước tích hợp thêm tính năng tối ưu cho chụp tự sướng (adaptive selfie), tự động nhận diện khi nào người dùng đang chụp selfie một mình hay selfie nhóm để mở rộng góc chụp.

Xuân Lâm