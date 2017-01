"Tại Samsung, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm tiên tiến nhất trên thị trường. Dòng sản phẩm Galaxy A thế hệ mới chính là minh chứng cho điều này. Chúng tôi đã kết hợp thiết kế độc đáo cùng những tính năng vượt trội của thương hiệu Samsung Galaxy để mang đến cho khách hàng các sản phẩm có hiệu năng cao, cùng với phong cách nổi bật.” Ông DJ Koh, Chủ tịch Công ty Điện tử Samsung, phụ trách ngành hàng Truyền thông Di động cho biết.

Ngoài khung kim loại cao cấp và mặt lưng bằng kính cong 3D, Galaxy A còn là dòng sản phẩm được kế thừa phong cách và triết lý thiết kế dòng sản phẩm cao cấp của Samsung. Với thiết kế camera, thiết bị trở nên một khối liền mạch, thuận tiện cho việc cầm nắm và sử dụng. Dòng sản phẩm Galaxy A hiện đang có 4 màu sắc thời trang là Đen (Black Sky), Vàng (Gold Sand), Xanh (Blue Mist), và Hồng (Peach Cloud).

Có thể nói, với camera trước và sau được nâng cấp đến 16MP, giờ đây việc lưu giữ khoảnh khắc đã trở nên dễ dàng hơn nhờ khả năng tự động lấy nét chính xác, bắt nét ổn định và cho hình ảnh sống động ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Với Galaxy A series việc selfie trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết ngay cả trong điều kiện thiếu sáng; Thỏaa sức selfie bằng một nút chạm vào màn hình: Việc sử dụng màn hình như 1 đèn flash phía trước sẽ giúp mang lại độ tươi sáng cho bức ảnh: Và chỉ bằng cách quẹt nhẹ, người dùng có thể nhanh chóng chuyển đổi chế độ chụp ảnh hoặc các bộ lọc để có bức ảnh với hiệu ứng màu ưng ý; Các chế độ chụp ảnh khác nhau như chế độ Ăn uống (Food Mode) giúp tối ưu hóa màu sắc, cho những tấm ảnh về đồ ăn trở nên hấp dẫn hơn.

Galaxy A series 2017 còn là một thiết bị thông minh, giúp người dùng làm việc hiệu quả trong mọi hoàn cảnh. Tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68; bộ nhớ khủng và khe cắm thẻ nhớ mở rộng đến 256GB; Dung lượng pin bảo đảm thời lượng hoạt động dài hơn cùng công nghệ sạc nhanh Fast Charge, đảm bảo mọi hoạt động suốt 1 ngày dài. Đặc biệt hơn, cổng USB Type-C cũng sẵn sàng để kết nối một cách thuận tiện.

Và đừng quên Samsung Pay, ứng dụng thanh toán di động an toàn và hiệu quả, thông qua công nghệ Truyền dữ liệu An toàn qua Từ tính và kết nối NFC; lưu trữ dữ liệu cũng như hình ảnh thông qua Samsung Cloud... Tất cả nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Nga sẽ là thị trường đầu tiên trên thế giới chào đón dòng sản phẩm này. Thông tin thêm truy cập tại www.samsungmobilepress.com

ĐTTD