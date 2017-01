Theo thỏa thuận hợp tác này, bằng cách kết nối công nghệ điện thoại di động hàng đầu của Samsung với chuyên gia trong lĩnh vực thể dục Under Armour, các cá nhân khi theo dõi chế độ dinh dưỡng, tập luyện hàng ngày, chạy bộ theo chế độ hoặc đơn giản là tìm kiếm một huấn luyện viên kỹ thuật số cho riêng mình để có thêm động lực tập luyện.

Younghee Lee - Phó chủ tịch Marketing toàn cầu của ngành hàng Thiết bị Di động và Thiết bị đeo, Công ty Samsung Điện tử - cho biết: "Sự hợp tác này mang lại những gì tốt nhất từ công nghệ của thiết bị đeo Samsung với hiệu năng thể thao đỉnh cao của thương hiệu Under Armour. Những người đam mê thể dục sẽ có một trải nghiệm thú vị khi kết hợp thiết kế và ứng dụng thông minh trong các hoạt động thể thao của mình."

Đại diện cho Under Armour, Mike Lee - Giám đốc kỹ thuật số cho biết: "Chúng tôi hào hứng khi được làm việc với một trong những thương hiệu được công nhận tốt nhất trên thế giới để tiếp tục mang lại giá trị mới cho cộng đồng kỹ thuật số với hơn 190 triệu người sử dụng trên toàn cầu. Samsung nổi tiếng với những thiết bị sáng tạo, đầy cá tính và rất thiết thực. Sự hợp tác mới này sẽ cung cấp thêm cơ hội để tích hợp thêm những công nghệ giúp theo dõi chế độ dinh dưỡng cá nhân và các hoạt động, cho phép tất cả các vận động viên đạt được mục tiêu của mình và đạt thành công tốt nhất."

Theo đó, Under Armour sẽ phát triển bốn ứng dụng sức khỏe và thể lực nổi tiếng toàn cầu cho Samsung Gear Fit2, Gear S2 và Gear S3, cung cấp cho những người đam mê thể dục một trải nghiệm thể thao liên tục và thuận tiện, cũng như truy cập vào cộng động kỹ thuật số của Under Amour. Các ứng dụng tập thể dục sẽ có sẵn như là một phần của bộ ứng dụng Under Armour Connected Fitness® bao gồm UA Record™, MyFitnessPal®, MapMyRun® và Endomondo™. Cùng với việc tích hợp, Samsung sẽ cung cấp những chức năng độc đáo cho người sử dụng Gear Fit2, Gear S2 và Gear S3.

Ứng dụng Hoạt động Tính năng độc đáo áp dụng cho Samsung UA Record™ Bảng điều khiển cho hoạt động 24/7, giấc ngủ và theo dõi tập luyện Hiển thị bản đồ và tuyến đường GPS theo dõi MyFitnessPal® Kiểm soát của chế độ dinh dưỡng, calo và luyện tập thể dục bằng cách ghi lại chế độ ăn uống Ghi chép lượng nước tiêu thụ Lượng calo hấp thụ MapMyRun® Lưu giữ từng bước chạy, đạp xe, đi bộ và đi dạo trong một ứng dụng Mang tính thử thách Theo dõi liên tục Endomondo™ Tùy chỉnh kế hoạch tập luyện, theo dõi bản đồ và khả năng chia sẻ tập luyện Mang tính thử thách

Như vậy là từ nay, người dùng Samsung Gear Fit2 sẽ có quyền truy cập vào các ứng dụng UA Record™, MapMyRun®, and MyFitnessPal® ngay từ bây giờ và ứng dụng Endomondo™ cũng sẽ có mặt trên Gear Fit2 trong tháng 1/2017. Người dùng Samsung Gear S2 và Gear S3 có thể tải về bộ ứng dụng vào đầu năm 2017 với đầy đủ các tính năng.

Thông tin chi tiết xem thêm tại http://www.samsungmobilepress.com.

ĐTTD