Nguồn tin của Forbes vừa cho biết thế hệ Galaxy S8 mới của Samsung, bao gồm Galaxy S8 và S8 Plus, sẽ chỉ có mức dung lượng pin lần lượt là 3.000 và 3.500 mAh, thấp hơn đáng kể so với những tin đồn trước đó.

Với mức dung lượng nói trên, pin của Galaxy S8 sẽ chỉ tương đương với Galaxy S7, trong khi dung lượng pin của Galaxy S8 Plus thậm chí còn thấp hơn cả Galaxy S7 edge. Điều này gây ra nhiều thất vọng và hoài nghi với các tín đồ công nghệ bởi những tin tức mới nhất cho thấy Galaxy S8 và S8 Plus sẽ có kích thước màn hình khá lớn, lần lượt là 5,8 và 6,2 inch, do đó sẽ tiêu tốn nhiều điện năng hơn các thế hệ tiền nhiệm.

Việc mức dung lượng pin của Galaxy S8 khá thấp được giới quan sát nhận định là do Samsung vẫn phải duy trì ngôn ngữ thiết kế mỏng nhẹ, dễ cầm giữ, trong khi phải trang bị nhiều tính năng mới nhằm tạo điểm nhấn công nghệ cho sản phẩm. Thêm vào đó, sự cố đáng tiếc với Galaxy Note7 với nguyên nhân xuất phát từ lỗi pin cũng khiến cho hãng này cảm thấy dè dặt hơn trong việc trang bị những viên pin dung lượng lớn cho các sản phẩm của mình.

Theo dự đoán, hãng công nghệ Hàn Quốc chắc chắn sẽ có những biện pháp bù đắp cho mức dung lượng pin “khiêm tốn” trên Galaxy S8, bao gồm tích hợp một chế độ tiết kiệm pin hiệu quả giúp thiết bị tiêu thụ ít điện năng hơn hoặc công nghệ sạc nhanh cho phép rút ngắn thời gian chờ đợi trong mỗi lần sạc. Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi con chip Snapdragon 835 được trang bị cho Galaxy S8 sẽ được tích hợp công nghệ sạc nhanh Quick Charge 4.0 mới nhất của hãng Qualcomm hiện nay.

Trúc Phong

Tham khảo: Forbes