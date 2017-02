Bộ ba Galaxy A 2017 – bao gồm A3 2017, A5 2017 và A7 2017 – là những sản phẩm mở đầu cho loạt smartphone của Samsung ra mắt trong năm nay. Được đầu tư kỹ lưỡng ở thiết kế, cấu hình và các tính năng đi kèm, những sản phẩm này được kỳ vọng sẽ kế thừa thành công từ thế hệ tiền nhiệm, giúp hãng công nghệ Hàn Quốc gặt hái được những thành tích kinh doanh nổi bật.

Sau đây là top 4 điểm nhấn ấn tượng nhất trên Samsung Galaxy A 2017:

Thiết kế hoàn mỹ, chống nước chuẩn IP68

Thế hệ Samsung Galaxy A 2017 sở hữu thiết kế nguyên khối với 2 mặt kính cường lực cao cấp, kết hợp với phần khung kim loại chắc chắn. Những đường nét bo cong mềm mại ở các góc cạnh mang đến cho thiết bị vẻ đẹp hoàn mỹ và cuốn hút, đồng thời giúp người dùng luôn cảm thấy thoải mái khi cầm giữ máy trên tay, không hề có cảm giác cấn khó chịu. Thêm vào đó, Samsung Galaxy A (2017) được tích hợp khả năng kháng nước và bụi đạt tiêu chuẩn IP68, mang đến sự yên tâm tối đa trong quá trình sử dụng, đồng thời giúp việc giữ vệ sinh cho máy trở nên dễ dàng hơn.

Màn hình Always On

Màn hình Always On trên Galaxy A 2017 là một tính năng độc đáo được kế thừa từ Galaxy S7. Màn hình này hiển thị thông tin liên tục trên nền đen với các nội dung đa dạng bao gồm gồm đồng hồ, lịch, thông báo và nhiều tùy chọn khác. So với việc người dùng hàng ngày người dùng phải thường xuyên bật thiết bị để xem ngày giờ, kiểm tra các thông báo, màn hình Always On sẽ giúp máy tiết kiệm đáng kể điện năng tiêu thụ do chỉ duy trì độ sáng của một vài điểm ảnh nhất định thay vì mở sáng toàn bộ màn hình. Tất nhiên, nếu không ưa thích màn hình Always On, người dùng hoàn toàn có thể tắt tính năng này.

Camera khẩu độ f/1.9

Camera trên Galaxy A 2017 là bộ phận được nâng cấp đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Cả 3 thiết bị đều sở hữu bộ đôi camera trước sau có độ phân giải cao (8MP/13MP trên A3 2017 và 16MP/16MP trên A5, A7 2017), đi kèm theo đó là thông số khẩu độ lớn f/1.9. Khẩu độ này cho phép camera thu được nhiều ánh sáng hơn, từ đó chụp được những bức ảnh rõ nét, ít bị nhiễu hạt trong những điều kiện ánh sáng yếu. Thêm vào đó, Samsung còn tích hợp sẵn nhiều chế độ chụp và các công cụ tùy chỉnh để giúp người dùng có được những bức ảnh ưng ý nhất.

Cổng kết nối USB Type-C

USB Type-C đang dần trở thành tiêu chuẩn kết nối mới trên các smartphone hiện nay, và không ngạc nhiên khi nó được trang bị cho Galaxy A 2017. Những ưu điểm của cổng kết nối này bào gồm việc mang mang lại tính thẩm mỹ cao nhờ sự cân đối, đồng thời cho tốc độ sạc và truyền tải dữ liệu nhanh hơn nhiều so với cổng microUSB truyền thống.

Có thể bạn chưa biết? Dòng Galaxy A 2016 có doanh số tăng trưởng hơn 52% so với dòng Galaxy A 2015. Trong đợt ra mắt năm 2017, Galaxy cũng có những tín hiệu thành công với kỳ vọng, tính đến ngày 10-2 , chỉ một tuần sau khi thực hiện chương trình Pre-order, đã có khoảng 14.000 đơn đặt hàng.

Trúc Phong