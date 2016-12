Chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông (TSEP) đã chính thức được phát động bởi công ty Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cùng thực hiện. Chương trình này nhằm đào tạo và nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh tiểu học.

Bước sang năm thứ 12, chương trình TSEP tiếp tục thực hiện hai hoạt động ý nghĩa gồm “Giao lưu tìm hiểu kiến thức ATGT cấp tỉnh” được tổ chức dành cho học sinh và giáo viên tiểu học trên 8 tỉnh thành trong cả nước. Tiếp nối là chương trình “Giao lưu kiến thức ATGT cấp Quốc gia” dành cho 10 tỉnh thành được lựa chọn từ Giao lưu cấp tỉnh và các tỉnh thành triển khai tốt công tác giáo dục ATGT. Dự kiến thời gian nhận bài thi từ tháng 1/2017 đến 30/3/2017. Năm nay chương trình cũng nhận được sự hỗ trợ của 4 đại lý TMV tại các tỉnh, thành phố Hải Dương, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Tp. Hồ Chí Minh cùng tham gia hỗ trợ công tác triển khai.

Đặc biệt với những ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ công tác giảng dạy ATGT trong trường học, TMV sẽ tiếp tục trao tặng 3 mô hình giao thông an toàn cho 3 tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc tại Giao lưu cấp Quốc gia năm nay. Cũng tại buổi họp báo TMV đã phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học chính thức phát động cuộc thi vẽ “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ 6 bắt đầu từ ngày 23/12/2016 đến tháng 30/3/2017.

Xuân Lâm