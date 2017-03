Năm nay, giao lưu tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp tỉnh được triển khai với các nội dung dành cho học sinh như tìm hiểu kĩ năng tham giagiao thông an toàn, vẽ tranh tập thể theo đề tài ATGT, sáng tác thơ ca hò vè về chủ đề ATGT hoặc thể hiện năng khiếu và dành cho giáo viên gồm có thực hành 1 bài dạy về giáo dục ATGT, tham gia hội thảo và tham luận về “Đổi mới phương pháp giáo dục ATGT trong trường Tiểu học”

Tại Tp. Hồ Chí Minh, giao lưu tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn năm học 2016-2017 được tổ chức tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (15 Đường Tần Phú, Phường Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh) đã chào đón sự tham gia của 100 học sinh và 20 giáo viên đến từ các trường tiểu học tại thành phố. Chương trình giao lưu diễn ra trong không khí hào hứng, sôi động và hấp dẫn với sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của đông đảo các em học sinh, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo. Đây thực sự trở thành một ngày hội ATGT đáng nhớ với nhiều thông điệp ý nghĩa về ATGT. Đội đạt giải Nhất tại hội giao lưu ngày hôm nay sẽ được lựa chọn tham gia “Giao lưu tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia năm học 2016-2017” diễn ra trong tháng 3 năm 2017 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình, Ông Nguyễn Ngọc Tú – Phó Trưởng Ban Kinh doanh của TMV nhấn mạnh: “Tôi tin rằng, chương trình này sẽ giúp các em học sinh có thêm kiến thức và kĩ năng tham gia giao thông an toàn. Các em chính là những chủ nhân tương lai của đất nước, do vậy những nhận thức về an toàn giao thông ở lứa tuổi của các em sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một đất nước Việt Nam an toàn và thịnh vượng trong tương lai.Đối với các thầy cô giáo, chúng tôi mong muốn đây là cơ hội thuận lợi để các thầy cô có thể giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, từ đó tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học với tính thực tiễn cao hơn và mang lại những bài học an toàn giao thông hấp dẫn hơn cho các em học sinh thân yêu.”

Xuân Lâm