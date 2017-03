Xe tự lái có thể hiểu là loại phương tiện giao thông có thể di chuyển trên đường mà không cần con người can thiệp trực tiếp. Theo phân loại của Cơ quan Quản lý An toàn Xa lộ tại Hoa Kỳ (NHTSA), xe tự lái được chia thành 3 cấp độ: Cấp độ 3 là những chiếc xe có thể tự vận hành trong một số điều kiện nhất định, tuy nhiên luôn cần có người lái để xử lý khi cần thiết; Cấp độ 4 là những chiếc xe có thêm tính năng nhận diện những điều kiện thời tiết, đường xá cùng khả năng giao tiếp với biển báo và đèn giao thông; Cấp độ 5 là những chiếc xe tự động hoàn toàn, nghĩa là không cần sự can thiệp của con người trong mọi điều kiện.

Các hãng công nghệ đi đầu

Một trong những công ty đầu tiên có sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ xe tự lái chính là Google, khi vào năm 2012 hãng này đã cải tiến chiếc Toyota Prius thành một chiếc xe “không người lái” và tiến hành thử nghiệm tại bang Nevada (Mỹ). Tiếp đó, Google cũng đã thành công trong việc thuyết phục các cơ quan lập pháp tại một số tiểu bang khác, bao gồm Florida và California, cho phép thử nghiệm xe tự lái trên một số cung đường trong địa phận tiểu bang mình.

Một công ty khác cũng có kế hoạch đầu tư dài hơi cho công nghệ xe tự lái là Tesla Motors của tỷ phú thiên tài Elon Musk. Dự án của công ty này tập trung vào việc trang bị cho những mẫu xe như Model S hay Model X các tính năng như vô-lăng tự hoạt động, khả năng tự thay đổi làn đường và đỗ xe tự động, phát hiện người đi bộ và các phương tiện hay tự thu thập các thông tin trên đường để di chuyển tốt hơn. Hồi cuối năm 2016, Tesla đã công bố một video thực tế cho thấy chiếc xe do họ phát triển đã có thể lưu thông dễ dàng trên một cung đường thực tế.

Tất nhiên, những mẫu xe tự lái ban đầu của cả Google và Tesla đều chỉ đạt cấp độ 3 theo tiêu chuẩn của NHTSA, nghĩa là chỉ dừng lại ở mức “nửa tự động” và vẫn cần người lái túc trực ở trong xe. Tuy vậy, đây sẽ là cơ sở để các công ty này phát triển những mẫu xe tự lái có khả năng tự động và thông minh cao hơn trong tương lai.

Các ông lớn chuyển mình

Trước những bước đi của Google và Tesla, các hãng ô tô truyền thống đương nhiên cũng không thể bỏ qua trào lưu xe tự lái. Tại sự kiện CES 2015, hãng xe Đức Audi đã có màn trình diễn cho chiếc Audi A7 chạy quãng đường lên đến 900km từ sân bay San Francisco đến khuôn viên tổ chức sự kiện. Cũng dịp này, hãng Mercedes-Benz cũng giới thiệu concept xe tự lái F015 với điểm nhấn quan trọng nằm ở thiết kế ghế xoay linh hoạt màn hình cảm ứng phân giải cao và cả một máy chiếu thực tế ảo để phục vụ nhu cầu giải trí của người trên xe.

Không nằm ngoài cuộc chơi, những tên tuổi lớn khác như Ford hay Volvo cũng có những dự án xe tự lái của riêng mình, cả hai đã hợp tác với công ty dịch vụ Uber các mẫu xe tự lái Ford Fusions và XC90 chạy thử nghiệm tại các khu vực Pittsburgh và Arizona. Hồi cuối năm 2016, một thỏa thuận giữa Ford và BlackBerry được công bố hé lộ việc hai bên sẽ hợp tác để phát triển phần mềm cho xe tự lái – phần mềm này dự kiến được dùng cho thế hệ xe tự lái thương mại đầu tiên của Ford ra mắt năm 2021.

Hồi đầu cuối tháng 01/2017, hãng ô tô Hàn Quốc Hyundai đã trình làng mẫu concept Autonomous Ioniq - chiếc xe điện đáp ứng cấp độ 4 về trong định nghĩa về xe tự lái của NHTSA, có khả năng chạy 191 km sau mỗi lần sạc đầy.

Dấu ấn tại CES 2017

Những minh chứng rõ rệt về cuộc đua nghiên cứu và phát triển xe tự lái được tìm thấy tại sự kiện CES 2017 vừa diễn ra hồi tháng Một vừa qua tại Las Vegas (Mỹ). Tại sự kiện này Faraday Future, công ty đang bị ngờ vực về tình hình tài chính tiêu cực, đã tung ra phiên bản nguyên mẫu đầu tiên của mẫu xe chạy điện tự lái FF 91 với khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong thời gian dưới 2,5 giây.

Trong khi đó, Nvidia đã công bố kế hoạch hợp tác với hãng xe Audi để phát triển nền tảng trí tuệ nhận tạo cho các mẫu xe tự lái có tên gọi Xavier AI Car. Nền tảng này cho phép chiếc có thể nhận thức môi trường xung quanh, tương tác trực tiếp với người bên trong xe và cập nhật những diễn biến trên đường đi. Một tên tuổi khác là Panasonic, hãng công nghệ Nhật Bản vốn chỉ thường được biết đến với những sản phẩm điện tử gia dụng, cũng đã trình làng phiên bản xe tự lái Autonomous Cabin hướng đến mục đích du lịch.

Ưu thế đã hiện hình, rào cản vẫn còn đó

Việc hàng loạt hãng hãng công nghê đầu tư phát triển xe tự lái cho thấy phương tiện này đang trở thành một xu hướng không thể đảo ngược trong hiện tại và cả thời gian sắp tới. Những khảo sát từ phía khách hàng cũng cho ra những kết quả rất tích cực. Ngay từ năm 2011, một cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện bởi Accenture cho thấy đến 49% số người được hỏi tại Anh và Mỹ cảm thấy với việc sử dụng một chiếc xe tự lái. Năm 2016, khảo sát của PwC được thực hiện tại Mỹ cho thấy 66% số người được phỏng vấn cho rằng xe tự lái sẽ “ thông minh và an toàn” hơn hẳn so với người lái xe thông thường, tuy nhiên nhiều người vẫn còn lo ngại việc hệ thống điều khiển trong xe có thể bị tấn công bởi tin tặc, dù vậy chỉ 13% cho rằng xe tự lái là một ý tưởng vô nghĩa và thiếu tính thực tế.

Theo các chuyên gia, khi công nghệ cho các mẫu xe tự lái được hoàn thiện, nó sẽ làm thay đổi hoàn toàn cách thức di chuyển của con người hiện nay. Tất nhiên, cho đến thời điểm đó, các hãng công nghệ đang nghiên cứu và phát triển xe tự lái sẽ còn phải đầu tư rất nhiều cho dự án của họ. Thêm nữa, việc đưa xe tự lái vào thực tế sẽ còn phải vượt qua những rào cản về pháp lý, khi ngay tại chính nước Mỹ vẫn còn tồn tại những ý kiến nghi ngại về tính hiệu quả và an toàn của phương tiện này.

Những ưu điểm tuyệt vời của xe tự lái: - Hạn chế tình trạng ách tắc giao thông nhờ khả năng phân luồng bằng công nghệ và các phương tiện di chuyển thông minh hơn. - Giảm sự căng thẳng cho người lái xe, nhất là trong những chuyến đi đường dài; - Giảm chi phí cho cảnh sát giao thông, các hệ thống camera, đèn báo hiệu cùng các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khác; - Cho phép nhiều đối tượng như người già, người khuyết tật có thể tham gia giao thông bất chấp năng lực tuổi tác, sức khỏe và kỹ năng của họ; - Thúc đẩy các dịch vụ đi xe chung (car-sharing) hay phương tiện giao thông công cộng (xe bus tự lái); - Hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu nhờ lộ trình thông minh và giảm số lần dừng xe; - Chủ xe không còn lo ngại việc tìm chỗ đậu xe khi chiếc xe có thể tự tìm chỗ đậu và quay lại khi có tín hiệu ra lệnh từ chủ nhân (tính năng tự triệu hồi).

Trúc Phong