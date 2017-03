Trong năm 2016, hãng Macbook Pro 2016-13inch không có Touch Bar. Mẫu Macbook Pro 2016-13inch là sản phẩm mới nhất của dòng Macbook mới được ra mắt tới người dùng vào tháng 10 năm 2016.

Trong trang cửa hàng trực tuyến của hãng, khách hàng có các mẫu sản phẩm tùy chọn về cấu hình vi xử lý, bộ nhớ lưu trữ, bộ nhớ RAM của Macbook Pro 2016-13inch tuy nhiên cấu hình sẽ hạn chế vì không có nhiều hàng tân trang được bán ra. Người dùng cũng phải chú ý vì Apple thường xuyên thay đổi số lượng sản phẩm và phiên bản của máy, do vậy nếu muốn mua một chiếc máy ưng ý, hợp túi tiền thì có thể theo dõi thường xuyên trang websie của hãng. Tất nhiên giá thành của hàng tân trang sẽ thấp hơn so với lại hàng mới, một chiếc Macbook Pro 2016-13inch có giá thấp hơn hagf mới 390USD. Như vậy hàng Macbook mới nhất của Apple đã giảm 12-16% so với máy mới.

Các sản phẩm tân trag của Apple đều phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi giao tới khách hàng. Các sản phẩm tân trang của Apple đều được bảo hành toàn cầu 1 năm như các sản phẩm mới.

Xuân Lâm

Theo Macrumors