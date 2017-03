Sự kiện nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc với chủ đề “ranh giới”, sẽ chào đón sự tham gia của 8 nghệ sĩ nghệ thuật thị giác đang hoạt động tích cực tại Việt Nam và Hàn Quốc, cùng nhau thể hiện bản thể cá nhân qua các góc nhìn về mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Ông Ưu Đàm Trần Nguyễn, một trong những nghệ sĩ đại diện Việt Nam, sẽ trưng bày tác phẩm “License 2 Draw Laser Target Shooting”. Tác phẩm cho phép khán giả trên toàn thế giới trực tiếp điều khiển tia laser để tự tạo nên các tác phẩm điêu khắc và nghệ thuật thông qua các công nghệ tiên tiến.

Cụ thể, bộ phận Hệ thống An ninh Bosch sẽ tài trợ các camera hiện đại nhất cho tác phẩm của nghệ sĩ Ưu Đàm Trần Nguyễn, vốn được thực hiện trong điều kiện bóng tối. Dòng camera DINION IP starlight 8000 sở hữu độ phân giải 5MP và công nghệ starlight mới nhất của Bosch, giúp ghi hình ảnh màu với chất lượng xuất sắc ngay cả trong điều kiện ánh sáng cực yếu. Trong các điều kiện mà những camera khác không hiển thị hình ảnh, DINION IP starlight 8000 vẫn thể hiện được video trắng đen chất lượng cao. Đồng thời, chức năng Phân tích Video Thông minh (Intelligent Video Analytics – IVA) cho phép camera liên tục theo dõi và truyền dữ liệu trực tiếp đến các khán giả tham dự triển lãm trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, Bosch cũng cung cấp camera FLEXIDOME IP Panoramic 7000 MP, cảm biến 12MP hoạt động ở mức 30 khung hình/giây (frames per second – fps) giúp quan sát toàn cảnh tác phẩm với chất lượng dữ liệu xuất sắc. Chức năng IVA hỗ trợ theo dõi thông minh để nắm bắt mọi chuyển động của laser. Kết hợp cùng khả năng quan sát panorama, camera FLEXIDOME IP Panoramic 7000 MP là công cụ tuyệt vời giúp tăng cường khả năng trải nghiệm của khách tham dự. Cùng vớiđó, năm camera FLEXIDOME Day/Night IR 5000 và bullet IR 5000 cũng được lắp đặt, để đảm bảo mọi chi tiết dù nhỏ nhất trong triển lãm cũng sẽ không bị bỏ sót.

“Là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, mục tiêu của Bosch là mang những công nghệ hiện đại nhất đến gần hơn với khách hàng”, ông Terence Ng, Giám đốc khu vực (Việt Nam, Campuchia, và Myanmar), Bộ phận Hệ thống An ninh Bosch, chia sẻ. “Danh mục sản phẩm đa dạng của chúng tôi vốn được biết đến rộng rãi nhờ khả năng đảm bảo an ninh cho tài sản, tòa nhà và giữ an toàn cho con người, nhưng đó chưa phải là tất cả những gì chúng tôi có thể làm được. Bằng cách tài trợ Hệ thống camera giám sát cho triển lãm lần này, chúng tôi hi vọng khách tham dự sẽ hiểu cách mà các giải pháp và công nghệ của Bosch có thể được ứng dụng rộng khắp trong mọi khía cạnh, bao gồm nghệ thuật đương đại.”

Bạn có biết? Triển lãm “Ranh giới vô định” do Trung tâm Văn hóa Hàn quốc tại Việt Nam và Dịch vụ Quản lý Nghệ thuật Hàn Quốc phối hợp triển khai, được Trung tâm Heritage Space tổ chức tại Việt Nam.

