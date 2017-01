Trong nửa đầu năm 2016 theo thống kê của ASUS, phần mềm an ninh mạng AiProtection – một tính năng đặc biệt tích hợp trong router của ASUS đã ngăn chặn thành công 5 triệu cuộc tấn công an ning mạng và gần 150 triệu đợt phát tán mã độc từ hàng nghìn trang web trên khắp thế giới, ngăn chặn tối đa mọi khả năng đe dọa an ninh tiềm ẩn cho người dùng. Trung bình, mỗi ngày 1,5 cuộc tấn công và rủi ro dính mã độc được AiProtection ngăn chặn.

AiProtection là một phần mềm bảo mật router dựa trên nhu cầu an ninh mạng tại gia. Nó kết hợp công nghệ tiên tiến đền từ Trend Micro để phát hiện, ngăn chặn và vô hiệu hóa các mối đe dọa từ internet cho hệ thống mạng gia đình bạn. Phần mền này có thể ngăn chặn các thiết bị đã bị nhiễm ma độc, chặn luôn khả năng gửi thông tin người dùng từ các thiết bị nhiễm mã độc này về máy chủ của tin tặc, ngay cả khi máy người dùng không hề được cài bất kỳ chương trình diệt virus nào.

ASUS AiProtection bao gồm luôn hệ thống phòng chống xâm nhập cấp cao (IPS). Điều này cho nó có một khả năng phân tích nội dung tất cả các gói dữ liệu ra vào hệ thống mạng của gia đình một cách tinh vi hơn, ngăn chặn bất kỳ gọi tập tin độc hại hoặc đáng ngờ nhất, bất kể đó là những tập tin có nguồn gốc hẳn hoi.

Phần mềm được tự động cập nhật liên tục, có thể phản ứng nhanh với những thủ thuật tinh vi mới của tin tặc. Trong nửa đầu năm 2016, phân tích các hoạt động của ASUS AiProtection trên cở sở từ các router ASUS chỉ ra rằng có tới 5 triệu đợt tấn công internet đã bị ngăn chặn, trung bình lên tới 1,5 lần tấn công mỗi ngày được AiProtection ngăn chặn.

ASUS AiProtection kết hợp với hệ thống điện toán của Trend Micro Web Reputation Services (WRS), có khả năng kiểm tra URL từ cơ sở dữ liệu của WRS trước khi cho phép người dùng truy cập. Nếu URL được tìm thấy mã độc, nó sẽ bị chặn và bảo vệ người dùng ngay lập tức.

Theo Trend Micro, có đến 76% ransomware được gửi qua email spam. Liên kết đến các web độc hại luôn nằm trong các email đó, hoặc đăng trên các trang web không an toàn khác, đó là một trong những nguồn phát tán chính của ransomware.

Quy mô của vấn đề có thể được nhìn thấy từ thực tế trong một ngày, có đến 800.000 yêu cầu truy cập vào các trang web độc hại đã được ngăn chặn thành công bởi AiProtection.

ASUS AiProtection cũng cung cấp cho người dùng một công cụ để quản lý một cách dễ dàng hơn hệ thống an ninh của gia đình. Nó có thể quét lên tới 14 thiết lập router quan trọng và cảnh báo những rủi ro đến người dùng, cũng như cách sửa chữa các vấn đề này.

